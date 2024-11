Eu cu cine votez? Întrebarea cu care se încheie dezbaterea din seara asta

.com

Dezbaterea la care au participat câțiva dintre candidații la prezidențiale în seara zilei de 18 noiembrie, la Digi24, ne pune din nou în fața marii întrebări: ”Eu cu cine votez?”. Paradoxal, ar trebui ca astfel de dezbateri să răspundă la întrebarea asta, dar, și de această dată, avem ”Ghinioooooon”, ca să-l cităm pe Iohannis, că tot e în vogă acum și își încheie al doilea mandat în fruntea statului cu o piatră de mormânt pusă de reportajul Recorder.

Ciucă și Ciolacu au băgat capu-n nisip și nu ne-au onorat cu prezența. Aveau treburi importante, chipurile. Ciolacu încă își linge rănile după lovitura pe care i-a servit-o azi G4Media, care a publicat un document ce atestă că a zburat, alături de Grindeanu, Simionis și Laura Vicol cu jetul privat închiriat de Nordis. Bine, e interesant și că suferă de niște pierderi de memorie grave, că a trecut în ultima săptămână de la ”nu am fost”, la ”am fost, dar am uitat, dar cu avion de linie”, la ”a fost cadou pentru copil, plătit din banii mei”. Sau cum să-ți dai cu stângu-n dreptul în doar 7 zile. Ciucă s-a dat și el ocupat, că are o deplasare. Poate să-și caute job, ar fi o mișcare inteligentă.

Acum, trecând la cei care chiar au participat. Kelemen Hunor și Diaconescu pare că au făcut figurație. Ludovic Orban a făcut rapid un calcul, parcă e mai mare deranjul la ce procent ar obține. Așa că a părăsit scena galant, elegant cât de cât, s-a vrut în rol de cavaler pe cal alb, susținând mai departe domnița. Geoană m-a surprins. Și nu într-un sens bun. M-a surprins mai exact incapacitatea de a alege, lipsa asumării, ambiția asta de a nu supăra niciun votant. Lucru absolut evident la întrebarea privind parteneriatele civile între persoane de același sex. Lasconi a zis clar da, Simion a zis clar nu, ne așteptam, nu e prima dată când se poziționează așa. Și fie că îmi place sau nu, ca votant, poziția unuia sau altuia, apreciez alegerea unei tabere sau a alteia, asumarea că vei supăra o categorie de votanți. Geoană, în schimb, a vorbit fix despre nimic, a spus numai lucruri vagi, ce chestiune controversata, ce discuție sensibilă, dar absolut trebuie abordată. Pe bune că m-a dus cu gândul la ”Privim cu îngrijorare” al lui Iohannis.

Simion și Lasconi au fost carismatici. Mă refer fiecare pentru electoratul lui, fiecare în stilul lui caracteristic. Adică Simion mai cu golăneală, Lasconi mai cu dat în gard pe politică externă, dar cu apucături de om care își dă silința, adică fix așa cum îi știm. Au fost pe aceeași linie, au prestat conform așteptărilor. Greu de spus dacă dezbaterea le-a adus puncte în plus sau în minus. Nu mă refer la cei deja convinși să îi voteze indiferent de ce ar fi scos azi pe gură, ci la cei nehotărâți.

Și totuși, rămâne întrebarea: Eu cu cine votez?

