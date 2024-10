Ce a răspuns Ciucă după ce a fost întrebat de Ciolacu dacă a fost membru al PCR

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, a fost întrebat de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, în dezbatarea electorală organizată luni seară, 28 octombrie, dacă a fost membru al PCR şi a afirmat ”nu am fost niciodată comunist”.

”Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a răspuns Ciucă la dezbaterea electorală organizată de Antena 3.

Ciucă a precizat că era obligatoriu înainte de Revoluţie.

”Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu. Am terminat Şcoala Militară cu media 9,69, al şaselea în promoţie şi asta a fost situaţia. Dar nu am fost niciodată comunist (...) Am fost ofiţer de carieră, mi-am văzut de cariera mea şi nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră”, a mai afirmat Ciucă.

”Probabil domnul Ciolacu se aştepta să spun altceva, eu nu voi minţi niciodată, nu sunt ca ei”, a adăugat preşedintele PNL.

