Elena Lasconi și George Simion, la dezbaterea lui Micutzu. Candidata USR: "N-am fumat niciodată iarbă" LIVE VIDEO

Lidera USR, Elena Lasconi, și președintele AUR, George Simion, au participat joi, 21 noiembrie, la o dezbatere moderată de comediantul Cosmin „Micutzu” Nedelcu. Cei doi candidați la alegerile prezidențiale cotați cu șanse mari de a intra în turul doi s-au criticat reciproc, dar într-o atmosferă politicoasă.

Dezbaterea electorală este prima care îi include doar pe cei doi, prima fiind dezbaterea cu mai mulți candidați de la Digi24 organizată luni, 18 noiembrie.

Candidații USR și AUR au discutat informal diferite subiecte, de la sursele de finanțare pentru campanie, până la coșul minim de cumpărături necesare unei familii de români formată din doi părinți și un copil.

În timp ce Elena Lasconi a menționat ca suficientă suma de 10.000 de lei, candidatul AUR susține că o familie cu un copil mic ar avea nevoie de până la 13.000 de lei pentru a trăi decent în fiecare lună.

„Nu știu din ce trăiește domnul Simion, că a zis că își donează indemnizația. Și am văzut declarația de avere care e la fel de goală ca planurile pentru România. Chiar îmi este milă, poate îl putem ajuta cumva pe domnul Simion... Nu știu cum trăiește. Aș fi curioasă să aflu”, a spus candidata USR.

Ads

„Domnule Micutzu. Suntem la dezbatere sau la roast? Dacă începem cu chestiuni de genul ăsta, trebuie să îi reamintim doamnei Lasconi că a fost consilieră la un parlamentar în 1996. De asemenea, dacă ar fi să începem un roast... Soțul dumneai e angajat la USR... Eu am prezentant mereu că un parlamentar are 1.000 de euro pentru chirie, 1.000 de euro diurnă. 37.000 de lei pentru toate cheltuielile parlamentar. Statul român are grijă de un parlamentar dându-i niște sume enorme. Iar din acele sume, indemnizația propriu-zisă este undeva la 12.000 de lei. Eu am avut o poprire din cauza amenzilor, iar 90% din suma de 7.000 de lei am donat-o, pentru că am telefon, mașină asigurată de Parlament”, a răspuns George Simion.

Ads

Candidata USR l-a întrebat pe George Simion și dacă deține o fermă de troli, moment amuzant în care liderul AUR și Micutzu s-au acuzat reciproc de trolare.

După aceea, Elena Lasconi a spus că pacea în Orientul Mijlociu nu poate fi atinsă fără ca cele două parți să discute cu adevărat.

„Îmi vine să vă întreb dacă ați fumat vreodată iarbă”, a spus moderatorul dezbaterii.

„N-am încercat niciodată”, a răspuns râzând Elena Lasconi.

Propunerile candidaților includ:

Simion: reducerea numărului de semnături pentru a putea candida la funcții publice

Lasconi: control civil asupra serviciilor secrete, „un om integru”

Știre în curs de actualizare

Ads