Dezvăluirile tiktoker-ilor care au promovat candidații la prezidențiale. Cum și de cine au fost abordați și ce sume au primit pentru serviciile lor VIDEO

După scandalul TikTok - Călin Georgescu, multă lume s-a întrebat cum a putut candidatul independent să obțină 2.120.401 de voturi, reprezentând 22,94%, depășind nume grele ale politicii românești ca Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion sau Mircea Geoană.

Explicația apărută în spațiul public a fost că totul s-a făcut prin platforma TikTok. Cum? Cu cine? În ce mod? Nu s-a spus. Și, totuși, unii influenceri au decis să vorbească. Întreaga operațiune s-a realizat prin aplicația românească FameUp. Acolo, în spațiul virtual, fără să știe cine-i plătește, cei care au fost disponibili și au dorit, au putut promova un candidat la prezidențiale, iar sumele pentru acest serviciu nu au fost deloc mici.

"Am fost plătiți, influencerii, pe Fame Up și am primit sume mari, nu 400 de lei așa cum ați auzit voi la nu știu cine, necunoscut, persoană care nu avea ce face să ridice puțin mai sus", declară, chiar pe TikTok, Adriana Ciriblan, cu 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok.

Tânăra influenceriță mai face o afirmație interesantă. Nici ea, nici vreun coleg de-ai ei, nu au făcut afaceri cu vreunul dintre candidați. Totul s-a făcut prin intermediari. Au fost totuși, după cum spune ea, și mici excepții.

"Nu am fost plătiți de candidați. Sau dacă era vreun candidat care a decis să plătească, asta-i partea a doua. Nu s-a arătat nimeni", susține fata.

Ads

Din declarațiile Adrianei Ciriblan, influencerilor nu li s-ar fi spus să promoveze un anumit politician.

"Am fost plătiți să îndemnăm oamenii să iasă la vot. Nu am fost plătiți de o anumită persoană să dăm un nume exact. Mergeți și votați-l pe Iliescu, Ceaușescu, Băsescu, cutărescu. Nu! Am spus, mergeți la vot că ne-am săturat să ne fie voturile furate. Nu a spus nimeni ieșiți și votați cu Călinescu, cu Simion și așa mai departe", afirmă creatoarea de conținut cu 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok.

În încheierea, tânăra influenceriță dezvăluie și cam de unde ar fi pornit onorariul pentru promovarea făcută pe platformă.

"Nu a fost niciun 400 de lei. Cea mai proastă postare pe Facebook la un cont mare este 2.600 de lei. Ca idee! Nu avea cum să plătească cineva 400 de lei să te pună pe tine să faci ceva..."

ECHILIBRU ȘI VERTICALITATE

Mulți influenceri care au acceptat au folosit două cuvinte care s-au repetat aproape obsesiv, „echilibru” și „verticalitate”. Acestea au fost cuvintele-cheie ale campaniei lui Călin Georgescu. Au fost situații în care mai mulți tiktok-eri au citit același text, cu schimbări aproape insesizabile de la unul la altul.

Ads

CE E FAMEUP?

FameUp este start-up românesc care a creat o platformă cu același ce le permite utilizatorilor de Instagram și TikTok, cu cel puțin 500 de urmăritori, să promoveze branduri ca influenceri și să obțină venituri.

Conform fondatorilor, influencerii pot alege ce vor să promoveze dintr-o listă uriașă de oferte tip barter active zilnic la nivel naţional, din domenii precum: beauty, horeca, fashion, sports, retail, travel, events, banking şi crypto. Anul acesta, după cum a spus chiar Adriana Ciriblan, pe listă au fost și candidații la președinție.

Ads