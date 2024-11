Diana Șoșoacă, șefa SOS, l-a acuzat în lacrimi pe George Simion că a făcut alianţă cu PSD. Aceasta a spus joi, 28 noiembrie, într-un live pe Instagram, că Marcel Ciolacu i-ar fi promis liderului AUR postul de premier.

Diana Șoșoacă l-a acuzat pe George Simion că a trădat mișcarea suveranistă, după ce a făcut înțelegeri cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, dacă acesta ajunge președintele României.

"Simioane, de ce ne-ai trădat? Simioane, de ce ai făcut înțelegere cu Ciolacu? Simioane, de ce ai trădat suveraniștii? Tu ai aranjat cu Ciolacu, tu ai hotărât, Ciolacu ți-a promis că vei fi prim ministru? Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău", a spus Șoșoacă în live.

Tot acolo a spus și că îl susține pe candidatul independent Călin Georgescu, după ce inițial a făcut mai multe acuzații la adresa acestuia. De asemenea, Diana Șoșoacă spunea că îl va susține pe câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale doar dacă o va numi prim-ministru al României.

"Vrei să fii președinte? Te susțin și eu, și partidul SOS. Nu mai ieși cu filme tâmpite în care te rogi să nu-ți amenințe copiii și că de ce te înjură. M-au omorât, nu mai am familie, nu mai am nimic, nu mai am sănătate, nu mai am viață. Președintele își apără poporul cu prețul vieții lui", a mai declarat Diana Șoșoacă pe rețelele sociale.

