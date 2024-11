Dilema lui Nicușor Dan pentru primul tur al prezidențialelor. Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi, aceasta-i întrebarea

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, primarul Capitalei, a declarat că va vota fie pentru candidatul PNL, Nicolae Ciucă, fie pentru cel al USR, Elena Lasconi, refuzând însă să precizeze pe care dintre cei doi îl va alege. Nicuşor Dan a explicat că va pune ștampila pe acel candidat care are cele mai mari şanse să intre în turul doi.

”Am spus de la început, sunt un indepedent, am avut o majoritate de dreapta în Consiliul General patru ani. Am promisiune că o să am o majoritate de dreapta în Consiliu în următorii patru ani, parteneriatul meu este cu partidele de dreapta. Sunt cinci în Consiliul General, ei au avut trei candidaţi, acum au mai rămas doi: Nicolae Ciucă şi Elena Lasconi. Şi votul meu în primul tur va fi pentru unul din cei doi. (...) Mi-ar fi fost mai uşor dacă ar fi fost mai departajaţi în intenţia de vot. Am votat util şi asta am să fac şi acum”, a declarat Nicuşor Dan, joi, 21 noiembrie, la Digi 24.

El a fost întrebat care au fost criteriile prin care a ales candidatul pe care îl va vota duminică, 24 noiembrie.

”Vreau să avem un preşedinte de dreapta. Şi mai ales am văzut diferenţa între guvernări şi preşedinţi de dreapta şi de stânga şi atunci cred că e mai importantă asta decât diferenţa dintre cei doi şi atunci votez util pentru cel care are mai mari şanse să intre în turul doi. Nu e uşor pentru că nu e o diferenţă foarte mare între ei”, a explicat primarul Capitalei.

Întrebat de ce nu îi place de Marcel Ciolacu, Nicuşor Dan a răspuns: ”Personal, am o relaţie foarte bună cu domnul Ciolacu. Dar domnia sa vine dintr-un partid – PSD – căruia nu îi prea place Justiţia şi statul de drept. Şi în special în zona în care am activat ani de zile, zona aceasta de corupţie imobiliară, PSD-ul a fost cel mai apropiat de practicile ilegale şi de speculatori”.

