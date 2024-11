„România are nevoie de lideri care să lupte pentru români”, spune George Simion. Cum îi descrie pe Ciucă, Ciolacu şi Lasconi VIDEO

Președintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale, a spus, în cadrul unui discurs susținut duminică, 17 noiembrie, la Oradea, că România are nevoie de lideri care să lupte pentru cetățeni.

Simion spune despre Ciucă, Ciolacu și Lasconi că sunt incompetenți, lași și leneși.

„Vrem o Românie condusă de oameni care iubesc această țară. Pe 24 noiembrie, votați cu inima, votați pentru o Românie a românilor, nu a străinilor. Votați pentru soluția cea mai bună, nu pentru răul cel mai mic sau cel mai mare. România nu are nevoie de trădători de neam, nici de politicieni corupți. România are nevoie de lideri care să lupte pentru români, așa cum au făcut înaintașii aici, la Bihor, pentru Marea Unire. Astăzi vă cer mai mult decât un vot. Vă cer curaj. Nu mai vrem să fim mințiți. Nu mai vrem să fim furați. Vrem o Românie condusă de oameni care iubesc această țară”, a afirmat George Simion, citat într-un comunicat al Alianței pentru Unirea Românilor.

Președintele AUR a subliniat că pentru renașterea Bihorului și a României trebuie ca afacerile locale să fie sprijinite și să se investească în antreprenorii români, în afacerile locale, în cei care construiesc aici, trăiesc aici și nu-și mută profiturile în străinătate.

„Trebuie să stimulăm industria locală, să deschidem din nou fabrici care produc, nu doar tranzacționează. Trebuie să investim în agricultură - Bihorul, care producea 400.000 de tone de sfeclă pe an, poate redeveni un exemplu pentru toată România. Bihoreni, a venit timpul să spunem „destul” acestor politicieni care ne-au mințit 35 de ani. Să le spunem că România nu este a lor, este a noastră. A oamenilor care muncesc de dimineață până seara pentru un salariu mizerabil. A antreprenorilor care se zbat să-și țină firmele pe linia de plutire. A tinerilor care vor să rămână aici, acasă, nu să plece în Anglia sau Germania”, a susținut Simion.

În opinia lui, „Bihorul poate renaște, România poate renaște, iar această renaștere începe astăzi”.

„Nu e de mirare că acești politicieni, în frunte cu Ciucă, Ciolacu și Lasconi, mă atacă pe mine. Cum altfel să-și mascheze incompetența? Pozându-se cu Bolojan, că ei sunt incompetenți, lași și leneși. „Spion”, „trădător”, „om al rușilor” - așa mi-au spus. Dar știți de ce mă acuză? Pentru că adevărul îi doare. Pentru că eu nu m-am îmbogățit din politică, la fel ca ei. Pentru că eu nu am băgat mâna în borcan ca să fur banii voștri. Pentru că eu sunt unul dintre voi, nu unul dintre ei. (...) Când îmi aruncă mie aceste acuzații murdare, adversarii mei își dezvăluie adevărata față: fața unor oameni slabi, speriați de ideea că românii își vor da seama cât de mult au fost mințiți", a spus Simion.

Candidatul AUR la prezidențiale îi acuză pe ceilalți candidați că nu vor să vadă cum trăiesc oamenii, nu vorbesc despre fabricile închise, despre sărăcia ascunsă sub un strat subțire de „progres”.

„Când i-ați văzut ultima oară pe Ciolacu sau Ciucă printre voi? Pe teren, în sate, în orașe? I-ați auzit vorbind despre fabricile distruse, despre copiii care au plecat în străinătate? I-ați auzit spunând ce vor să facă cu această țară? (...) Ei au timp doar să plătească campanii murdare, să toarne bani în televiziuni care să mă denigreze pe mine și pe voi. Asta e toată strategia lor minunată. Milioane de euro, banii voștri, tocați pe apa sâmbetei de către iluștrii iluminați care încă mai au impresia că pot câștiga alegeri prin astfel de scheme consacrate. Zero proiecte, zero idei, zero soluții. Asta înseamnă guvernarea PSD-PNL, și așa arată și campania lor electorală din acest an. Bihorul poate renaște, România poate renaște, iar această renaștere începe astăzi, aici, cu voi!”, a mai spus George Simion.

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat duminică, la Oradea, Planul Simion pentru România, eveniment în cadrul căruia au fost prezentați și o parte dintre candidații AUR din județ la alegerile parlamentare. Printre aceștia se numără, la Senat: Ciprian Blejan, și la Camera Deputaților: Mihail Neamțu, Samuel Zărnescu și Costel Moza, cei care deschid lista la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie.

