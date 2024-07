Cum s-a răspândit discursul populist printre toți candidații la prezidențiale. „Nimeni nu mai gândește rațional. Și Geoană are aceste tente”

Deși nu se știu oficial toți candidații pentru alegerile prezidențiale, sunt conturați câțiva prezidențiabili. George Simion, Elena Lasconi și Ana Birchall sunt cei care și-au anunțat candidatura, în timp ce Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană sunt încă așteptați să și-o lanseze.

Se observă însă o uniformizare a discursului lor politic, în sensul în care linia populistă, și pe alocuri naționalistă, a fost preluată de mai toți candidații și potențialii candidați, inclusiv de către Mircea Geoană și Elena Lasconi. Deși discursul nu este la fel de agresiv și nu capătă notele eurosceptice ale celor de la AUR, schimbarea de macaz pe trend-ul populismului se observă la mulți dintre candidați.

Analistul politic Ion M. Ioniță, redactorul șef al revistei Historia, este de părere că în lipsa unor lideri care să tragă electoratul după ei, toți candidații și potențialii candidați adoptă „senzația momentului”, populismul cu accente naționaliste.

„Sunt, sigur, diverse abordări în această campanie electorală care a început, dar se vede foarte clar că discursul populist este prizat de candidați, și de cei care au început deja campania electorală, cum este George Simion, și de cei care încă sunt în bloc-start în acest moment”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com

Acesta a explicat că populismul este un trend european și nu numai, iar politicienii se uită la aceste tendințe și adoptă stilul corespunzător.

„Politicienii, din păcate, nu mai sunt lideri. Ei, în loc să tragă electoratul după ei, se uită la tendințele pe care le dau sondajele de opinie sau diverse runde electorale, cum au fost europarlamentarele și se dau după val, pur și simplu. Cred că obțin voturi ușoare. Ei cred că dacă populiștii au câștigat voturi înseamnă că asta este calea cea mai simplă să obții voturi”, a subliniat acesta.

Ioniță argumentează că dezbaterea ar trebui să fie un concurs de idei, iar populismul ar trebui să primească un răspuns.

„În mod normal ar trebui să fie o confruntare de principii și cei care nu sunt de acord și critică discursul populist să propună propriul lor discurs, cu soluții, cu abordări raționale de bun simț. Nu poți să spui că de mâine nu mai plătește nimeni nimic la stat și toată lumea o să o ducă bine”, a mai spus el.

Analistul a explicat că „nimeni nu mai gândește rațional” și că toți candidații sunt într-o cursă pentru voturile „ieftine”.

„Dacă am avea lideri autentici, s-ar prezenta pe sine, și-ar reprezenta valorile în care cred și programul politic. Să ne gândim la alegerile prezidențiale de până acum. Totuși, am avut lideri importanți în România pentru electoratul românesc. Dacă începem cu Ion Iliescu, a propus ceva societății, Traian Băsescu a propus altceva societății. Nu au venit să se ia după sondajele de opinie și să schimbe discursul de pe azi pe mâine. Klaus Iohannis și Emil Constantinescu, la fel”, a mai spus Ioniță.

Ion M. Ioniță a explicat că orice discurs are și elemente populiste, dar depinde și cum este dozat acest populism, subliniind că și Mircea Geoană are astfel de „tente”.

„Trebuie, până la urmă, să încerci cumva să fii simpatic electoratului și să abordezi niște teme. Depinde cât de mult dozezi. Și Mircea Geoană are tente, dacă-l vedeți. E politician și e sensibil la ce se întâmplă în societate și preia și mesaje pe care le crede de impact. Am văzut și la domnia sa astfel de abordări. Răspunsul este că are astfel de abordări și părerea mea este că le va folosi și în campania electorală”, spune analistul.

În ceea ce privește USR, el spune că aceștia experimentează un regres, atât electoral, cât și din punctul de vedere al discursului.

„Din păcate, se întâmplă regresia asta pentru că USR venise ca o alternativă pentru un anumit tip de electorat, citadin, de clasă mijlocie, dar și clasă mijlocie cu venituri mai înalte, deci oameni mai deschiși și europeni, dar evident că a trecut prin foarte multe transformări”, completează jurnalistul.

Ioniță subliniază că această confuzie din interiorul USR și toate luptele interne au dus la dezamăgirea electoratului și la rezultatele slabe de pe 9 iunie.

„Trebuie reconstruit discursul, dar nu știu dacă doamna Lasconi înțelege acest lucru, adică înțelege că trebuie văzut ce anume vrea USR în acest moment. Acum, probabil, USR nu știe ce vrea. E conservator, tradiționalist, e mai progresist, cred că nu știe nimeni, în acest moment, unde se situează acest partid și ce propune. A schimbat fețele, a venit doamna Lasconi, dar să vedem ce propune și noua formațiune pentru a se reapropia de electoratul pe care l-a avut”, a încheiat Ion M. Ioniță.

Principalele teme de campanie ale candidaților

La o primă vedere, discursul lui Mircea Geoană pare unul orientat spre Europa, NATO și colaborare și toleranță. Intrând mai adânc în temele de campanie ale lui Mircea Geoană, la o consultare a site-ului „România Renaște”, platforma socială care îi susține candidatura, discursul capătă o tentă populistă și ușor naționalistă, pe alocuri.

Discursul și temele înaintate de Geoană sunt critici la adresa actualei clase politice, el se erijează în entitate externă salvatoare, nu singur, ci printr-o echipă de oameni competenți, democrați, dar și „patrioți”.

Site-ul platformei prezintă fotografii cu personalități reprezentative pentru România, copii în costume naționale, până și sigla platformei are motive românești.

În ceea ce privește USR, schimbarea de abordare este simțitoare, prin discursul Elenei Lasconi, desemnată candidată la alegerile prezidențiale. Se vorbește despre micșorarea taxelor, „destrămarea poporului român”.

Este criticată actuala clasă politică, deși USR, la rândul său, s-a integrat în ultimii ani în actuala clasă politică, renunțând să mai fie partidul anti-sistem care i-a adus avansul electoral din primii ani.

„Vin către voi nu ca să conduc un partid, vin către voi ca să creez o mișcare, să continuăm ceea ce am început în 1989, să deschidem cușca în care am fost închiși atâta vreme”, spunea Elena Lasconi la deschiderea congresului extraordinar al USR din urmă cu aproape 2 săptămâni.

De partea cealaltă, George Simion, liderul AUR, precum și ceilalți reprezentanți ai partidului sunt recunoscuți pentru discursul naționalist și populist, unul dintre exemplele cele mai recente fiind promisiunea lui Simion de a oferi românilor „case la 35.000 de euro”.

Latura naționalistă este demonstrată de discursul din ultimii ani anti-UE, anti-vest și de scenetele cu personalități istorice folosite în campania care tocmai s-a încheiat.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 24 noiembrie primul tur și pe 8 decembrie turul al doilea.

