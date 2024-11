În urmă cu doi ani, Călin Georgescu a făcut mai multe declarații controversate, una dintre ele fiind că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreau au fost eroi, motiv pentru care i s-a deschis un dosar penal. Acesta s-ar fi închis, lucru confirmat de candidatul la prezidențiale.

Invitat înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale într-un podcast la Gojira, Călin Georgescu a fost întrebat despre motivul pentru care i s-a deschis un dosar penal în anul 2022.

„La un moment dat ați avut o ieșire, din punctul meu de vedere destul de bizară, la Antena 3, în care i-ați lăudat pe Corneliu Zelea-Codreanu și pe mareșalul Ion Antonescu. Ei, la un moment dat, au împins România, fapt istoric, într-o alianță cu Germania nazistă, în Al Doilea Război Mondial. Pe acest motiv, vi s-a intentat un dosar penal în 2022. În ce stadiu se află dosarul respectiv?”, a spus Gojira.

Călin Georgescu nu a dat foarte multe detalii, însă a spus că dosarul a fost închis.

”Dosarul a fost închis. A fost un procuror de caz care a demonstrat că tot ce am spus, cuvânt cu cuvânt, n-are nicio legătură cu ceea ce a fost intentat. Am spus că este închis. Și al doilea lucru pe care pot să-l spun este că în niciuna dintre declarațiile mele nu am înțeles și nu înțeleg să fac apologia unei mișcări extremiste. Eu am avut abordări… abordările mele au fost absolut prin prisma istorică, curată, documentară și nu în a sări o ideologie. Trăind în prezent, sunt candidat la președinție și sigur că sunt în măsură să spun că sunt interesat strict de realitate și de situațiile României care nu sunt puține și problemele ei. Cred că asta este concluzia la o chestiune care e bine să o trateze istoricii și nu noi. Cel puțin în această discuție”, a explicat candidatul.

Ads

Ce legături a avut Călin Georgescu cu Mircea Geoană

Despre Călin Georgescu se știe că a lucrat pentru scurtă vreme în Ministerul Afacerilor Externe. Acesta ar fi fost adus în instituție în anul 2004 de către Mircea Geoană, potrivit informațiilor MAE, solicitate de Recorder. Candidatul de la prezidențiale a făcut parte și din Clubul de la Roma, organizație apărută în anii 90, fiind formată din mai mulți oameni din țară precum Mugur Isărescu, Emil Constantinescu și Ion Iliescu. După aproximativ 7 ani, și-a dat demisia de acolo.

Ads

”Piesa de rezistență care m-a făcut pe mine să-mi dau demisia a fost această escrocherie mondială numită schimbările climatice, care nu are nimic de-a face cu realitatea”, a explicat George Călinescu la un post de televiziune.

Ads