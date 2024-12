Educație. Sau lipsa ei. În cabina de vot, toți suntem egali, iar asta ne-a lovit ca un bolovan în față

În ultimele săptămâni, lipsa educației ne-a lovit ca un bolovan în față. Ne-a arătat că, pe termen lung, când nu dai doi bani pe educația copiilor de azi, care devin adulții de mâine - cu drept de vot - ajungi în colaps. E vina sistemului, a guvernelor care s-au perindat la putere, a politicienilor, dar și a noastră, a tuturor. Am trăit într-o bulă, ne-am amăgit cu gândul că nouă ne e bine, că apropiaților noștri le e bine, și am simțit că ne-am făcut datoria cu vreo donație către niște copii din vreo zonă defavorizată. Acum vedem cât de clar se poate că nu e suficient și că ”reformă” nu poate să rămână la nivel de cuvânt, plan scris frumos pe hârtie sau idee utopică. În cabina de vot, cu ștampila în mână, toți sunt egali. Și e momentul în care reacționează toți oamenii care nu s-au simțit egali în rest.

Sunt mulți care nu știu cum funcționează instituțiile statului. Nu știu cum se formează guvernul. Nu știu concret cum și ce votează (de ce la parlamentare am primit două buletine de vot?! Cum adică, nu a câștigat PSD și gata, guvernează singur?!). Nu știu ce atribuții are președintele. Nu știu care sunt pașii pentru adoptarea unei legi. Nu știu de unde să își ia informațiile. Nu știu să le filtreze. Nu pot parcurge un program electoral. Nu pot corela promisiunile cu realitatea economică. Nu înțeleg termeni, că tot a fost cuvântul ”legionar” cel mai căutat în dexonline acum două săptămâni. Pe unii îi înțeleg. Probabil că e greu să pui accent pe educație când nu ai idee dacă vei avea lemne de foc pentru iarnă, să te încălzești. Pe alții nu îi înțeleg. Mai ales când devine o îndoctrinare, o luptă de orgolii și ambiții, când nu mai contează nici dovezile, nici argumentele.

Da, știu, unii sunt doctori, avocați, profesori, cum, ei nu sunt educați?! Doar că educația nu înseamnă doar absolvirea unor instituții de învățământ superior și obținerea unor diplome ce oferă drept de practică pentru meserii văzute bine. Sigur, ele sunt complementare, însă nu egale. Educație înseamnă și gândire critică, și simț analitic, dar și capacitatea de a înțelege că nu deții adevărul absolut și că nu îți ajunge o viață întreagă să înveți. Poate sună a clișeu, dar știți vorba aia - cu cât învăț mai mult, cu atât îmi dau seama că sunt mai prost? Pe bune că așa e. Întotdeauna am preferat să fiu proasta dintre deștepți decât deșteaptă dintre proști. Pentru că vreau să evoluez. Vreau să am alături oameni care să îmi deschidă mintea, să îmi arate și alte orizonturi. Vreau argumente pertinente care să îmi schimbe convingerile. Sigur, am niște valori fundamentale de care mă țin, așa cum avem toți. Dar nu țin cu dinții de convingerile mele. Nu îmi e teamă de momentele în care zic ”Da, băi, am fost naivă, nu e așa cum credeam, ai avut dreptate!”. E singura cale spre dezvoltare. Iar odată cu dezvoltarea vin beneficii pe toate planurile.

