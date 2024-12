Economia țării se clatină înainte de alegeri. Declarațiile politice au efecte imediate pe piață. Analist: „România va fi percepută ca o economie riscantă”

Bursa de la București continuă drumul pe roșu miercuri, 4 decembrie, într-un context politic incert. Problema nu este doar scăderea cotațiilor - inclusiv în companii în care investesc fonduri de pensii private -, ci perspectiva țării în ceea ce privește atragerea de investiții, spune un analist.

Aproape toți indicii Bursei de Valori București sunt în scădere, la momentul redactării acestei știri, după ce, în zilele precedente, acțiunile păreau să fi început recuperarea unor pierderi însemnate înregistrate după primul tur al alegerilor prezidențiale. BET, indicele principal, a deschis miercuri cu o scădere puternică, de peste 3%, în prima oră de la deschiderea pieței. Între timp, BET a recuperat din pierderi, deși nu a reușit încă să ajungă la nivelul de plutire.

„Probabil se vor trezi niște „părerologi” să ne spună să stăm liniștiți, că nu e nimic anormal ca BVB să piardă peste 10 miliarde de lei în câteva zile. Ei nu înțeleg că, dincolo de cifre, marea problemă este legată de imaginea negativă pe care declarațiile halucinante privind economia o creează în ochii investitorilor. Cum să investești într-o țară în care se vorbește de naționalizări pe bandă rulantă. Odată pierdută încrederea investitorilor, România va fi percepută ca o economie riscantă. Imaginea reflectă situația de azi de pe bursă, după controversatul interviu de ieri al favoritului la prezidențiale”, a scris analistul Adrian Negrescu pe Facebook.

Acesta face referire la declarațiile candidatului independent Călin Georgescu privind naționalizarea resurselor importante ale României, printre altele.

După primul tur al alegrilor prezidențiale, câștigat de Georgescu, costurile de împrumut ale României au crescut, pe fondul unor vânzări ale investitorilor de titluri de datorie pe termen lung. Randamentul obligațiunilor pe zece ani a crescut, de la 7,11% pe an în miercurea dinaintea alegerilor, la un vârf al ultimului an și jumătate de 7,53% pe an, luni, 25 noiembrie.

