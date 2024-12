Lasconi, despre acuzaţiile că are o „agendă pro-LGBT”: „Uitaţi-vă la mine! Sunt căsătorită cu un bărbat” VIDEO

Candidata USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a vorbit public despre acuzaţiile la adresa sa, conform cărora ar avea ”o agendă pro-LGBT” și că ar vrea să oblige bărbaţii să poarte fuste.

”E minciună şi e manipularea rusească. Spuneţi-mi şi mie, există undeva în lume aşa ceva? Un exemplu, nu ştiu, oriunde în lume. Nu există nicăieri în lume! Nu se poate aşa ceva! Şi cum să obligi? Am auzit o altă ţăcăneală că aş vrea să introduc o materie, să-i învăţ pe copii să fie gay. Dar cum este posibil aşa ceva? Uitaţi-vă la mine! Eu sunt căsătorită cu un bărbat.

Am avut atâtea probleme după... vă aduceţi aminte, anul trecut, când am spus de referendumul pentru familie, ce probleme am avut şi cât de mult am suferit. Am avut foarte mult de pierdut, pentru că am spus că sunt creştin ortodoxă, că aveam - acum n-am mai scos, dar e tot la mine - crucea, deranja pe toată lumea. Acum, dintr-odată, sunt ceva în ce eu nu mă regăsesc absolut deloc. Deci e o minciună, cum să zic, dintr-un capăt în altul, în care s-au pompat foarte mulţi bani ca să ajungă acolo, să ajungă acolo la ţară, în satele româneşti, în comunele noastre”, a afirmat Elena Lasconi, miercuri seară, 4 decembrie, la Digi 24.

Ea a acuzat că a fost ţinta unui ”linşaj” pe TikTok.

”Apropo de ce spuneaţi că eu îi oblig pe cine? Pe copii sau pe toată lumea? Să poartă fuste? Care e legătura? Deci chiar îmi scapă. Nu ştiam asta. Ştiam că s-a făcut o campanie foarte agresivă. Mi-a zis un lider de partid pro-democratic că în două săptămâni pur şi simplu m-au linşat pe TikTok. Din nou, instituţiile nu au făcut absolut nimic. E o minciună. Şi cei care mă cunosc de o viaţă ştiu foarte bine cine sunt eu”, a adăugat Elena Lasconi.

