"Problema eram eu". Elena Lasconi aruncă în aer scena politică românească. Acuză o lovitură de stat și spune că "aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu"

Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențialele din 2024, a făcut miercuri, 10 septembrie, dezvăluiri incendiare despre ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut înainte de primul tur al alegerilor pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Lasconi a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că anularea alegerilor după primul tur de scrutin din 24 noiembrie 2024 a fost „o lovitură de stat” și că planul era deja făcut înainte de 27 noiembrie, adică aproape imediat după intrarea în finală a ei și a lui Călin Georgescu, scrie Gândul.

"(A fost) o lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informația de două zile că eram în fața lui Georgescu) să iasă Georgescu, din punct de vedere legal puteau să invalideze și aveau și scrisă invalidarea candidaturii dacă cumva exista acest risc. Se presupune că dacă el ar fi câștigat și ar fi fost votat președintele României, CCR putea să îl invalideze pentru că ar fi fost influențe străine. Problema nu era el, problema eram eu", a dezvăluit fosta șefă a USR.

Lasconi susține că se știa "încă de pe data de 27 noiembrie anul trecut că intenționau să anuleze alegerile". Ea menționează, însă, că "informațiile mele nu pot să fie verificate".

"Adevărul e că, încă de pe data de 27 noiembrie anul trecut, se știa că intenționau să anuleze alegerile. Din informațiile mele, care nu pot să fie verificate, exista deja o motivare a Curții Constituționale de invalidare a lui Georgescu, dacă ar fi fost cumva riscul să câștige, pentru că era perfect constituțional să facă asta, dacă într-adevăr existau influențe străine, dar s-au anulat alegerile, s-au schimbat regulile jocului.

Știu foarte clar că înainte de anularea alegerilor, deja cel care este astăzi președintele României avea un proiect pentru campania de prezidențiale și s-a propus să fie el candidatul", a mai spus Elena Lasconi.

În același interviu, Lasconi a sugerat că Nicușor Dan a fost propulsat președinte de către sistem pentru că ”are niște scheleți în dulap”.

