Elena Lasconi este tristă în ziua în care a intrat în finala prezidențială. Fata liderului USR este în spital și se simte rău

În ciuda rezultatului încurajator pe care l-a obținut în primul tur al prezidențialelor, Elena Lasconi, candidata USR pentru fotoliul de la Cotroceni este tristă. Ea a susținut duminică seară, 24 noiembrie, pentru un post tv, că fiica ei este internată în spital.

"Nu am pus mâna pe telefon decât când am sunat-o pe fiica mea, care se simte foarte rău și vreau și după ce încheiem aici s-o sun. Este la spital, în Paris. Nu am stat să văd cine m-a sunat. Am sute, probabil mia de mesaje scrise și am multe apeluri nepreluate. Am văzut asta când am pus mâna pe telefon s-o sun pe Oana", a declarat Elena Lasconi, pentru B1 TV.

Conform exit-poll-urilor la ieșirea de la urne, Elena Lasconi este în finala prezidențială, împreună cu Marcel Ciolacu (PSD).

Ads