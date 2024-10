Elena Lasconi, despre Iohannis: ”arogant şi puturos”. Ce spune candidata despre Traian Băsescu

Elena Lasconi, candidata la președinția României, a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că este ”arogant și puturos”. Întrebata ce fost preşedinte ar vrea să-i fie sfătuitor aceasta a declarat că ar avea de învățat de la Traian Băsescu şi de la Emil Constantinescu.

„De la mulţi aş avea câte ceva de învăţat, şi de la Traian Băsescu, şi de la Emil Constantinescu. De la Iohannis nu, eu nu pot cu atâta lene. Deci nu am cum, credeţi-mă, eu nu pot să diger asta! Îmi pare rău! Deci eu nu am văzut om mai arogant şi mai puturos decât acest preşedinte pe care l-am avut zece ani şi în care mi-am pus atâta încredere şi în care românii şi-au pus atâta încredere”, a răspuns Elena Lasconi.

Într-un interviu acordat în luna iulie, Lasconi afirma că preşedintele Klaus Iohannis s-a îndepărtat de oameni, iar acest lucru nu i-a făcut bine. De asemenea, Lasconi a vorbit din nou despre Traian Băsescu şi aprecia că îi face bine faptul că fostul preşedinte o laudă.

”Mie mi se pare că s-a îndepărtat foarte mult de români. Concediile astea, lipsa, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine şi oamenii au simţit asta. Gândiţi-vă că, în 2019, preşedintele se mândrea cu faptul că a scos PSD de la guvernare şi în al 2-lea mandat, ce să vezi, a băgat PSD-ul la guvernare”, declara Elena Lasconi, referindu-se la preşedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, întrebată dacă îi face bine că Traian Băsescu o laudă, Lasconi a declarat: ”Eu cred că da”.

”Domnul preşedinte Traian Băsescu a spus că nu m-a cunoscut, dar m-a cunoscut (…) Era ministrul Transporturilor şi a venit la Deva şi eu eram reporter la Pro TV Deva şi atunci am stat, am avut un interviu cu domnia sa şi apoi, în 2019, când am fost la Bruxelles, am dorit foarte, foarte tare să vorbesc cu domnul preşedinte Traian Băsescu şi am făcut un film şi pe care l-am pus pe Facebook”, a mai declarat preşedintele USR.

La rândul său, Băsescu a afirmat că preşedintele USR, Elena Lasconi, ar putea intra în turul doi al prezidenţialelor.

