Elena Lasconi, preferata lui Traian Băsescu pentru alegerile prezidențiale. Surprinzător cu cine o vede intrând în turul doi. „Ea este o soluție”

Băsescu crede că Elena Lasconi, președintele USR și candidatul din partea aceluiași partid la alegerile prezidențiale, are șanse foarte mari FOTO colaj Ziare.com

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a vorbit duminică, 30 iunie, despre candidații la alegerile prezidențiale de anul acesta.

Băsescu crede că Elena Lasconi, președintele USR și candidatul din partea aceluiași partid la alegerile prezidențiale, are șanse foarte mari să ajungă în turul doi, potrivit romaniatv.net.

„Eu zic că domnul Ciolacu va intra cu Lasconi”, a spus Băsescu.

Despre George Simion, Traian Băsescu spune că speră să nu ajungă în turul, el fiind de părere că „bătălia finală” se va da între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu.

„Dacă intră (nr. George Simion, candidat AUR la prezidențiale), dar sper să nu intre și să intre doamna Lasconi, din ce văd candidați, ea este o soluție. Și dacă intră doamna Lasconi, nu mai are cum să intre el, pentru că va intra sigur reprezentantul PSD-ului, indiferent cine este, iar cel de-al doilea care intră în turul doi, după mine va fi doamna Lasconi. Ciolacu nu are nicio șansă să câștige nici dacă sunt alegerile în septembrie. Oricât s-ar supăra Becali și oricât ar râde doamnele avocate de pe la televizor. Puțin probabil, dar nu imposibil. Un semnal foarte bun. O femeie sunt convins că are capacitate de a asimila lucruri pe care să le folosească în politica externă”, a mai spus Traian Băsescu.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a fost aleasă sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, drept candidatul formaţiunii politice la alegerile prezidenţiale.

Au fost înregistrate 531 de voturi (94,31%) pentru candidatura Elenei Lasconi.

Contracandidaţii săi au obţinut: Octavian Berceanu - 25 de voturi (4,44%) şi Dumitru Stanca - 7 voturi (1,24%).

"E un drum foarte greu, incredibil de greu, dar toată viaţa mea am ales drumul greu. Şi drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Cred că e de bine, pentru că am ales acest drum dintr-un sentiment pozitiv, acela de iubire. Iubesc România cu toată fiinţa mea şi cred că şi voi, de asta vă aflaţi aici", a afirmat Lasconi

Preşedintele USR a făcut apel la formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR

"Este un moment foarte important. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună credinţă îşi doreşte asta. Şi gândindu-mă la buna credinţă, fac apel la toate formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR. Spun asta pentru că singura soluţie de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere", a mai spus Elena Lasconi.

Comisia electorală îşi va continua activitatea şi se va proceda la numărarea voturilor pentru componenţa Biroului Naţional al partidului.

Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024.

