Principalele direcții cărora Elena Lasconi le va da atenție dacă va ajunge la Cotroceni: ”Toţi angajaţii vor rămâne cu 500 de lei în plus la salariu”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a afirmat că cele mai importante direcţii cărora le va acorda cea mai mare atenţie dacă va câştiga alegerile prezidenţiale sunt educaţia, sănătatea și anticorupţia, dar a precizat că ţine foarte mult şi la tăierea taxelor pe muncă.

Elena Lasconi a fost întrebată joi, 24 octombrie, la Radio Guerilla care vor fi cele trei mari direcţii cărora le va acorda cea mai mare atenţie în calitate de preşedinte al României.

”Educaţie, sănătate, anticorupţie, dar foarte, foarte mult ţin şi la tăierea taxelor pe muncă. Suntem pe primul loc în Europa la sărăcie în muncă, adică muncim şi tot săraci suntem. Şi pe mine mă doare lucrul acesta şi doar cu o guvernare de dreapta de la anul am putea să facem asta. Concret, toţi angajaţii din România o să rămână cu 500 de lei în plus la salariu, în sensul că din 3700 cât e brutul o să punem taxe zero pe 1200, tinerii până în 29 de ani cu 1000 de lei vor rămâne în plus la salariu pentru că vom pune taxe zero la 2400 din 3700 iar persoanele care sunt asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav cu 500 de lei, iar foarte, foarte mult am ţinut la treaba asta, mamele cu un copil, la primul copil să rămâi cu 1.500 de lei în plus la salariu, pentru al doilea cu încă 500, pentru al treilea cu încă 500, iar după al patrulea să fie ca în Franţa să ai taxe zero pe oricât ai câştiga. Adică şi dacă eşti director de multinaţională şi ai peste 10.000 de euro pe lună să ai taxe zero”, a afirmat Elena Lasconi.

Ea a fost întrebată de unde vor proveni sursele de finanţare pentru aceste propuneri.

”Din faptul că o să tăiem mult cheltuiele inutile .Până acum s-au făcut nu ştiu cum, dar niciun caz cu cap, toate lucrurile la nivel mare, la nivel guvernamental şi când spun asta mă refer la faptul că s-au împrumutat, au făcut credite pe care o să le plătească poate şi strănepoţii noştri şi s-au focusat mai puţin pe accesarea de fonduri europene. Eu la Câmpulung am atras fonduri europene cât e bugetul oraşului pe 40 de ani. Nu a făcut niciun primar din România asta în patru ani, iar la nivel naţional noi am absorbit 4%. Deci, în loc să-ţi sufleşti mânecile şi să te apuci serios de treabă, tu te-ai împrumutat”, a declarat preşedinta USR.

