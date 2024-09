Elena Lasconi, răspuns sincer: "Funcția de președinte este categoric o pălărie cam mare pentru mine"

Elena Lasconi, liderul USR și candidatul partidului pentru cursa prezidanțială, a declarat joi, 26 septembrie, că este sigură că România este pregătită să susțină o femeie ca șef al statului. Pe de altă parte, Lasconi a recunoscut că funcția de președinte al țării este o "pălărie cam mare" pentru ea.

Liderul USR a fost categoric atunci când a fost întrebat, la stirileprotv.ro, dacă crede că românii sunt pregătiţi să voteze o femeie preşedinte.

"Dacă aș răspunde m-aș duce pe linia că poate mai există societate patriarhală. Sunt 100% că da, România este pregătită".

Lasconi a declarat, nu demult, că susține familia tradiţională, în care de obicei "cântă cocoşul". La întrebarea moderatorului: Cum ar fi în cazul acesta la Cotroceni?, candidatul USR la prezidențiale a răspuns:

"Bărbatul este capul, dar femeia este gâtul. Din reportajele pe care le-am făcut de-a lungul timpului o femeie educată își trimite copilul la școală. În politică eu cred că nu este loc de orgolii".

Fostă jurnalistă și prezentatoare de știri, Elena Lasconi a recunoscut franc că funcția de președinte al țării este o "pălărie cam mare" pentru ea.

"Da, categoric este pentru oricine dacă te gândești la ceea ce înseamnă președinte. Aș putea să spun că nu sunt un politician cu tradiție poate nu sunt exemplu în pol ex, dar vreau binele acestei țări. Am atras fonduri europene cât bugetul pe 40 de ani. Nu a mai făcut niciun primar asta în România. Nu am în spatele meu niciun grup de interese și gândesc liber. Noi am crezut în asta și milioane de români au crezut în asta".

