Gafe ale prezidențiabililor. De la declarații controversate la greșeli de istorie ale principalilor candidați pentru Cotroceni ANALIZĂ

Principalii pretendenți pentru fotoliul de la Cotroceni s-au făcut remarcați și prin fapte mai puțin lăudabile, prin declarații controversate sau chiar greșeli majore. Printre cele mai recente, sunt cazurile șefei USR Elena Lasconi și fostului secretar-general adjunct al NATO Mircea Geoană.

Intrat oficial în cursa pentru Cotroceni mai târziu, Mircea Geoană a reușit din prima zi de campanie să atragă atenția. Fostul secretar general adjunct al NATO i-a urat sănătate regelui Mihai I, într-un interviu pentru Pro TV, deși acesta a murit în 2017. „Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus relatat Mircea Geoană.

La numai câteva zile distanță, Mircea Geoană s-a numit decrețel, deși s-a născut cu 8 ani înainte de decretul care urma să interzică avorturile, venit în 1966. Întrebat de jurnaliștii Digi24 despre dreptul femeilor la avort, Mircea Geoană a spus că susține dreptul femeilor de întrerupere a sarcinii, însă a completat că el însuși este „un decrețel”.

Fostul secretar general adjunct al NATO, nu și-a uitat însă rivalul care l-a învins de două ori în cursa prezidențială, pe Traian Băsescu, despre care a făcut o declarație controversată. Referindu-se la foștii lideri ai statului român, Mircea Geoană a răspuns într-un interviu că nu l-ar folosi pentru relațiile internaționale pe fostul șef de stat pentru că „este într-o zonă de degradare biologică destul de importantă”, completând însă „în sensul că nu cred că își mai dorește viață publică, a spus că nu mai dorește”.

Moldovenii, Buzăul și Piatra-Neamț

Premierul Marcel Ciolacu are și el o serie de gafe care i-au afectat imaginea, poate cea mai populară fiind referirea la moldoveni. Se poate spune că premierul a reușit chiar să „toarne benzină” pe scântei vechi cu privire la apartenența buzoienilor. Încercând să facă o glumă, a făcut referire la dezbaterea cu privire la granița dintre regiunile țării, însă vorbele sale nu au fost primite cu același zâmbet de către public. „Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți”, sunt cuvintele care la acel moment chiar au încins spiritele în spațiul public.

Cu o altă ocazie, într-o conferință de presă, referindu-se la portofoliul pentru care ar fi optat România în Comisia Europeană, șeful Guvernului a spus portofelul, stârnind o serie de ironii pe temă.

Și fostul premier, Nicolae Ciucă, actual lider al Senatului și al liberalilor, a avut o astfel de declarație. A spus în cadrul unor declarații de presă că a revenit în județul Piatra-Neamț, care este de fapt municipiul de reședință al județului Neamț.

În martie 2021, pe vremea când era ministru al Apărării, Nicolae Ciucă a publicat pe Facebook o fotografie cu parole și numere de telefon.

Diaspora și familia tradițională

Candidata și șefa USR, Elena Lasconi, a reușit să își atragă criticile din nou, printr-o altă declarație controversată, după ce la alegerile europarlamentare a fost retrasă de pe primul loc pe listă pentru că ar fi votat la referendumul pentru familie. De data aceasta, din postura de candidat pentru prezidențiale al partidului, i-a criticat pe cei care aleg să părăsească țara. „Sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”, a declarat Elena Lasconi într-un interviu pentru Antena 3.

În urmă cu nici un an, Elena Lasconi a declanșat un scandal public în jurul său, fiind ținta criticilor venite chiar din partea fiicei sale. Tânăra și-a jignit mama într-un videoclip transmis pe rețelele de socializare, după ce Elena Lasconi a afirmat într-un interviu că a votat „da” la referendumul pentru redefinirea familiei, care prevedea schimbarea Constituției pentru a arăta că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie”.

Reușind în final să își salveze relația cu fiica, susținătoare a comunității LGBTQ, Lasconi a pierdut însă susținerea partidului pentru primul loc pe lista pentru Parlamentul European.

