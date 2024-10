Mircea Geoană dezvăluie cum a ajuns să lucreze în Ministerul de Externe: "Dosarele celor de acolo erau arse, eram printre primii fără trecut în diplomație"

Mircea Geoană, candidat independent la funcția de președinte al României, a relatat marți, 29 octombrie, într-o dezbatere electorală, cum a început să lucreze în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României.

Mircea Geoană a răspuns la o întrebare pe acest subiect în dezbaterea organizată de postul Antena 3 CNN.

Mircea Geoană a precizat că, deși lucra deja ca inginer, în anul 1988 a dat examen și a fost admis la Facultatea de Drept din București.

"În martie 1990 m-am angajat la MAE. Am început munca la 1 martie, examenul a fost un pic mai devreme. Am intrat în MAE prin întâlnirile cu cei din MAE, încă mai erau blindate pe stradă când am ajuns acolo. Dosarele celor de acolo erau arse, era fum, eram printre primii fără trecut în diplomație", a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană, fost ambasador al României în SUA, a subliniat că a urcat în ierarhia diplomatică fără a fi ajutat de tatăl lui ci doar prin forțe proprii. "Sub nicio formă nu m-a ajutat tata, mereu am crezut în meritocrație, am urcat treaptă cu treaptă, eu m-am ajutat pentru că am făcut o treabă bună", a subliniat Geoană.

