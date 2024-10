Geoană promite să fie "cel mai pro business preşedinte din istoria României": ”Portul Constanța este într-o logică a anilor '70, trebuie adus în secolul XXI”

Candidatul independent la Preşedinţia României Mircea Geoană a declarat miercuri, 23 octombrie, la Constanţa, că va fi, probabil, ”cel mai pro business preşedinte” din istoria postdecembristă a României, fiind nevoie ca economia ţării să fie pusă pe un nou făgaş.

Geoană a spus în cadrul unei dezbateri cu cetăţenii, organizată în staţiunea Mamaia cu prilejul lansării ofertei politice "Angajamentului Meu pentru România", că în Dobrogea este cea mai evidentă relaţie între securitate şi economie.

"Aici, în Dobrogea şi în Constanţa, este cea mai evidentă relaţie între securitate şi economie. Numim asta securitate economică. Angajamentul meu pentru România, printre alte propuneri (...) - va trebui, în sfârşit, să punem în valoare resursele de energie din Marea Neagră. Am întârziat nepermis de mult, discutăm de 25 de ani de aceste resurse şi a venit clipa să le putem folosi cât încă ele mai sunt utile, pentru că modelul de producţie de energie la nivel global se schimbă. (...) Trebuie să discutăm mai serios şi cu investitorii străini din România, respectuos, dar ferm, că nu este OK ca în condiţiile în care investim în acest perimetru să nu găsim companii româneşti, subcontractori, care există, şi să fim siguri că atunci când avem astfel de investiţii, patriotismul economic nu este o ruşine în Europa de azi. Toate ţările îşi urmăresc interesele economice, toate ţările vor să aducă bani în ţările lor. Şi de asta voi fi probabil cel mai pro business preşedinte din istoria postdecembristă a Românei. Ai bani, ai de toate. Nu ai bani, discutăm vorbe. Trebuie să punem economia românească pe un nou făgaş", a spus Geoană.

El a subliniat şi importanţa fermelor eoliene, adăugând totodată că devenind preşedinte va propune realizarea unui audit independent la toate firmele de stat din sectorul energetic.

"Mai sunt proiecte interesante în zona Mării Negre (...) - fermele eoliene sunt foarte importante pentru a putea să avem energie ieftină şi curată în România. Este anormal pentru cea mai bogată ţară în resurse de energie din Europa, după Norvegia noi suntem, să am o energie pe care eu o plătesc ca cetăţean român şi ca firmă românească de două ori mai scump decât polonezii şi de trei ori mai scump decât nemţii. Ceva nu e în regulă în această ecuaţie. Şi de asta, prima chestie pe care trebuie să o facem este să ne uităm cu atenţie şi la primul CSAT pe care îl voi conduce, voi veni cu o propunere de un audit independent la tot ce înseamnă firme de stat din sectorul energetic", a afirmat acesta.

Înaintea participării la dezbatere, Mircea Geoană a vizitat Academia "Gheorghe Hagi" şi Portul Constanţa.

"Am vizitat azi şi Portul Constanţa cu un grup de oameni de afaceri. Cred că un proiect strategic pentru România este să punem în valoare ceea ce reprezintă Portul Constanţa nu doar pentru constănţeni, nu doar pentru România, dar şi pentru o zonă mult mai mare. Şi i-am rugat să lucrăm împreună, într-o logică între viitorul preşedinte, viitorul guvern pe care îl vom instala (...) şi să avem o schiţă strategică pentru următorii 5-10 ani. Trebuie digitalizat portul, trebuie automatizat portul, portul este în continuare construit într-o logică a anilor '70, trebuie adus în secolul XXI şi trebuie să ascultăm sectorul privat, pentru că de prea multe ori relaţia sectorului privat cu statul român, cu administraţia românească este greoaie şi dificilă. Şi trebuie să creăm un mecanism de încredere, de dialog, de consultare permanentă", a susţinut candidatul independent la prezidenţiale.

Geoană a dat drept exemplu Ungaria, care nu are ieşire la mare şi a cumpărat în localitatea italiană Trieste, la Marea Adriatică, un port feroviar pe care îl dezvoltă. "Dacă noi stăm pe loc, să ştiţi că alţii nu stau pe loc", a afirmat el.

Potrivit acestuia, trebuie revitalizată activitatea şantierului naval de la Mangalia.

"Cât am fost cinci ani la NATO, am vizitat şi câteva dintre şantierele navale din România. Am fost în multe părţi, şi în Italia, şi în Franţa, în multe alte zone. (...) În clipa de faţă, cred că pentru România nu putem să ţinem Mangalia nepusă în valoare. Este efectiv o greşeală economică, politică şi strategică. Şi există proiecte în această perioadă, să începem să reconstruim în porturile noastre, care sunt numeroase, suntem cred a cincea ţară din Europa ca şi capacitate de şantiere navale, de producţie navală (...). Trebuie să dăm acestor şantiere navale de pe întreg arealul Dunării maritime şi al Mării Negre locuri de muncă, investiţii. Şi este primul lucru pe care îl voi face ca preşedinte, să venim şi să reluăm activitatea la Mangalia, iar portul mai mic al MApN-ului, de lângă, să-l transformăm într-un port de mentenanţă (...). Deci nu avem voie să nu folosim întreaga zonă la justa sa valoare", a mai spus Mircea Geoană.

