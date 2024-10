Geoană spune că România are nevoie de o nouă Strategie de securitate națională. În cât timp ar putea fi elaborată

Mircea Geoană, candidat independent la funcția de președinte al României, a anunțat că unul dintre primele sale obiective, dacă va deveni șef al statului, va fi să promoveze o nouă Strategie de securitate națională.

"În primele luni de la preluarea mandatului voi veni în fața Parlamentului cu o Strategie actualizată de securitate națională", a declarat Mircea Geoană într-o dezbatere electorală găzduită de Antena 3 marți, 29 octombrie 2024.

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, nu a dezvăluit ce anume dorește să modifice în actuala Strategie. În prezent, România are o Strategie Națională de Apărare, aprobată de Parlament în anul 2020, care este valabilă pentru perioada anilor 2020 - 2024.

Pe de altă parte, Mircea Geoană a precizat că, în perioada în care a fost secretar general adjunct al NATO, s-a întâlnit cu militari români aflați în misiuni internaționale.

"Am vizitat contingentul român din Bosnia-Herţegovina, sub operaţiunea ALTHEA, toate sunt sub NATO. Sunt foarte mândru de militarii noştri", a spus Mircea Geoană.

El a lansat și o critică la adresa unuia dintre contracandidații la funcția de președinte al României, Nicolae Ciucă, în condițiile în care Ciucă a fost șef al Statului Major al Apărării și ministru al Apărării Naționale.

"Aş fi vrut să văd de la domnul Ciucă, până la urmă un om care a servit în Armata Română, că în timpul misiunii sale de şef de stat major, de ministru al Apărării şi şef de guvern, ar fi oferit Armatei Române condiţiile pe care militarii noştri le merită. Nu aţi făcut asta, domnule Ciucă”, a spus Mircea Geoană.

