Premierul Ciolacu a primit din Ucraina și Republica Moldova răspunsuri legate de liderul AUR: "Va aduce un avantaj domnului Simion"

Premierul Marcel Ciolacu, candidat al PSD la alegerile prezidenţiale, i-a răspuns miercuri, 13 noiembrie, la Londra, preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, la solicitarea acestuia de a da publicităţii documentele privind interdicţia intrării lui George Simion în ţările vecine Ucraina şi Republica Moldova.

Premierul României a anunţat că a făcut solicitări la omologii lui din cele două state, iar răspunsul a venit prin serviciile din informaţii, şi nici una dintre cele două informaţii, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. Ciolacu a mai spus că, din informaţiile pe care le are ca prim-ministru şi din informaţiile pe care le are Guvernul României, această acuzaţie nu se confirmă şi va aduce un avantaj liderului AUR.

”Îl anunţ pe domnul Ciucă că cu niciuna dintre aceste minciuni nu va câştiga legea. Nici măcar nu va intra în turul 2. Eu înţeleg, când eşti neputincios, devii şi disperat şi nervos. Şi nu numai tu, întreaga echipă care dirijează campania electorală. Dar nu mă aşteptam, ca fost şef al armatei, fost prim-ministru, actual preşedinte al Senatului, al doilea om în statul român, să aibă astfel de solicitări”, a spus premierul despre solicitarea lui Ciucă.

Ads

Ciolacu a spus că trei sferturi din conducerea Partidului Naţional Liberal este de la fostul Partid Democrat, care, spun dânşii democratic, au folosit acest sistem de a trimite pe fata preşedintelui Traian Băsescu în Parlamentul European.

”Eu, un alt caz, în istoria post-decembristă, în politică, nu am auzit. Ca să implementeze PSD-ul un astfel de sistem, presupun că ar trebui să trimit nişte colegi să-şi ia notiţe de la cei care au făcut acest lucru, în interiorul Partidului Naţional Liberal. Nu vom face şi nici nu am făcut acest lucru. Deci, cei care l-au făcut ne acuză pe noi că am vrea să facem. Cred că românii vor hotărî ei singuri cine va fi preşedintele României, cine va intra în turul 2”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a spus că ”a făcut o adresă oficială atât prim-ministrului din Republica Moldova, cât şi prim-ministrului din Ucraina” privind interdicţia intrării lui George Simion în cele două state.

”Dânşii nu mi-au răspuns mie direct, mi-au răspuns prin serviciile de intelligence din cele trei state. Eu am primit aceste informaţii, nu mă pot referi textual sau direct ce este în acele informaţii. Nici nu mai ţin minte foarte bine. Dar ce vă spun cu certitudine, că nici una dintre cele două informaţii, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus, sau la faptul că domnul Simion a avut întâlniri. Nu am primit detalii că a avut întâlniri cu vreun spion rus. Ăsta este adevărul”, a arătat premierul.

Ads

Marcel Ciolacu a mai spus că ”ceea ce se întâmplă de fapt îl favorizează pe domnul Simion, pentru că s-a escaladat o acuzaţie”.

”Din informaţiile pe care le am eu ca prim-ministru şi din informaţiile pe care le are Guvernul României, această acuzaţie nu se confirmă şi va aduce un avantaj domnului Simion în acest moment, prin această escaladare şi prin această acuzaţie dusă de o echipă de campanie a Partidului Naţional Liberal”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a menţionat că ”şi escaladarea acelui plan Hrebenciuc, de fapt, îi aduce un avantaj tot lui Simion.

”Dacă eu aş fi dorit împreună cu colegii mei, cu toate că mi-ar fi crăpat obrazul de ruşine să cer colegilor aşa ceva, ar fi trebuit să vorbesc, vă dau un exemplu, cu un preşedinte de organizaţie. De la Buzău, cu domnul Romaşcanu. Domnul Romaşcanu ar trebui să cheme toţi preşedinţii de organizaţie din judeţ. Pe toţi cei 87. Pe cei din municipiu, cred că-s vreo 50. Preşedinţii de organizaţie, la rândul lor, ar fi trebuit să cheme reprezentanţii din secţiile de votare. Reprezentanţii din secţiile de votare ar fi trebuit să-şi cheme neamurile. Cu cine să vorbească aşa ceva secret, decât cu cei mai apropiaţi? Cu neamurile lor”, a mai spus Ciolacu.

”A fost o manipulare politică în cadrul unei campanii electorale, mediatizată şi transmisă, eu de aceea m-am şi abţinut de fiecare dată să comentez mai mult decât trebuie, care îl ajută direct, prin mediatizarea şi prin atacurile venite de la Partidul Naţional Liberal, pe cine credeţi? Pe domnul Simion. La fel ca şi acuza cu spionii ruşi”, a completat Ciolacu.

Ads