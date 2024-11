George Simion și-a prezentat casa, înainte de alegeri: „Ne încadrăm în 52 de metri pătrați". Reporterul a deschis frigiderul VIDEO

Cu o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, George Simion și-a prezentat casa în care locuiește. Liderul AUR trăiește într-un apartament din Capitală, în chirie, alături de soție și de copil.

Simion a prezentat livingul și bucătăria. La un moment dat, reporterul de teren a deschis frigiderul politicianului.

„Am de toate în frigider, am mulți prieteni care mi-au dat brânză, îmi place mult pate vegetal în perioada asta de post, am energizant. Am un prieten care are o stupină la Alba Iulia, scap de oboseală în cinci zile. Cătină cu miere și este o soluție de energizant plus cu păstură, numai chestii naturale. Uite de aici am energie. Mai am brânză pentru Radu. Îmi trebuie ceva mai mult? Nu. Am de toate", a declarat liderul AUR.

Tânărul cuplu își mai dorește un copil.

„Noi suntem fericiți, mai ales de când îl avem pe Răducu. Nu metri pătrați îți aduc fericirea. Cred că avem 52 de metri pătrați. Dacă va mai veni un bebe, nu cred că vom mai avea loc", a comentat liderul AUR, la România TV.

George Simion susține că apartamentul primit de la părinți l-a vândut pentru a avea bani, astfel încât să-și poată susține campania electorală. La acea vreme, Simion candidase la europarlamentare. În 2020, liderul AUR a devenit deputat, după ce partidul său a obținut 9% din voturi.

George Simion jubilează

Între timp, liderul formațiunii de opoziție crede că disputa „George Simion - spion rus" nu mai are vreun fundament.

„Am avut dreptate! Motivul interdicției mele în Ucraina: activitatea mea proromânească! Autoritățile ucrainene, cele invocate de trompetele și propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea proromânească, acțiunile mele în sprijinul fraților noștri din Cernăuți, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunitățile de români din Ucraina, acestea sunt motivele reale care au dus la interdicția mea în Ucraina.

Când am repetat în ultimele zile peste tot că nu m-am văzut și nu am legături cu niciun serviciu străin - fie el și rusesc, ca să fie și pe înțelesul Antenei 3, nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că propaganda galben-albastră a liberalilor pompează bani pe bandă rulantă în presa aservită", a precizat Simion.

În emisiunea de la Antena 3, George Simion a declarat că-și va retrage candidatura de la prezidențiale dacă se va dovedi că a avut vreodată legături cu serviciile ruse.

