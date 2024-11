George Simion se gândește că ar putea câștiga alegerile prezidențiale. Astfel, liderul AUR și-a stabilit prioritățile.

Într-un interviu acordat pentru Ziare.com, șeful partidului suveranist și-a prezentat planul. În opinia lui Simion, prioritatea numărul 1 trebuie să fie reforma administrativă, eliminarea pilelor de partid.

„Avem nevoie de o reformă administrativă. De aceea, am propus un guvern suplu și eficient! Maxim 12 ministere și maxim 50 de secretari de stat. Am avut și 200 și ceva de secretari de stat care nu aveau nicio atribuție. Au doar un birou mare, o secretară și câțiva consilieri, o mașină cu șofer și atât. Nu produc plusvaloare pentru români. De asemenea, putem unifica localitățile. Nicio localitate nu va avea primărie în România dacă nu are cel puțin 5.000 de locuitori. Vom lăsa primăriile aproape de populație, dar în sediile actualelor primării vom avea un ghişeu unic, digitalizat, deservit de unul sau de doi funcţionari.

Vom reduce drastic numărul de membri de partid din administrația publică locală și centrală. Am pornit, de la începutul anilor 2000, cu 800 de mii de angajați la stat și am ajuns în această guvernare, care își propune eficientizarea cheltuirii banului public, să avem peste 1.3 milioane de angajați la stat. Nu ne deranjează angajații la stat și profesioniștii. Ba, din contră, trebuie să îi încurajăm. Avem nevoie de o ierarhie a competențelor la nivelul statului român", a declarat Simion, pentru Ziare.com.

De asemenea, liderul AUR susține că în eventualitatea în care va ajunge președinte, va susține aplicarea referendumului din 2009, potrivit căruia numărul de parlamentari va ajunge la 300, de la aproape 500.

„Una dintre principalele măsuri din Planul Simion vizează un Parlament suplu, de 300 de parlamentari. Așa au decis românii și așa trebuie să fie. Voi respecta voința cetățenilor și voi susține reducerea drastică a numărului de parlamentari", a declarat liderul AUR.

