George Simion spune că nu era pregătit să candideze la prezidențiale, dar „l-au împins nevoile”. „Eu am venit să văd cu cine intru în turul 2”

George Simion a declarat duminică, 30 iunie, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale de anul acesta că nu era pregătit, dar „l-au împins nevoile”.

„Eu am venit să văd cu cine intru în turul 2, am anunțat asta de la început când am intrat pentru cursa pentru prezidențiale, e o decizie grea. V-am promis că veți vedea un George Simion prezidențiabil și un George Simion schimbat în bine, nu eram pregătit pentru a concura la această funcție, ne-au împins nevoile și contracandidații”, a spus George Simion, potrivit romaniatv.net.

George Simion a spus că data alegerilor e decisă de premier.

„Eu refuz să cred că premierul este mincinos. Eu nu cred lucrul ăsta. Stabilirea datei alegerilor stă în pixul premierului. Șmecheria se oprește la gardul palatului Victoriei, de asta eu mâine mă duc sperând că premierul țării nu este mincinos și va respecta ceea ce a spus. Nu vreau să cred nici că Rareș Bogdan e mincinos dar am văzut că este, brusc l-a apucat grija școlilor. Aștept să văd cine mai candidează, dacă candidează Mircea Geoană, vreau să văd, am venit cu planul Simion care face referire la spațiul locativ, la dobânzile de la bănci, dobânzi cămătărești, vreau să fie agreat și acceptat și de alții acest plan”, a continuat George Simion.

„Să vină cu măsuri concrete Băsescu o susține pe Lasconi, vorbim despre Coldea, despre prietenii lui Ponta, eu vorbesc dar ce să mai vorbesc despre Geoană, Băsescu și toți cei care s-au perindat la guvernare? Ei au demonstrat ceea ce pot. Este vremea pentru altceva. Mi-am anunțat candidatura ca președinte AUR văzând că ceilalți președinți de partid vor candida și acum mă trezesc că se tot schimba, stai că în noiembrie, stai că Rareș nu poate acum”, a continuat George Simion.

Preşedintele AUR, George Simion, şi-a prezentat, joi, programul politic pentru alegerile prezidenţiale, care prevede, printre cele 200 de măsuri, construirea de locuinţe la preţuri de 500-600 euro/mp, un Legislativ cu 300 de parlamentari, un Guvern cu 12 ministere şi maximum 50 de secretari de stat.

Potrivit lui Simion, locuinţele cu toate utilităţile vor fi construite în cartiere noi cu şcoli, grădiniţe şi spitale, la un preţ de 35.000 de euro (2 camere), 50.000 de euro (3 camere) şi 75.000 (4 camere), cu dobândă 0%.

"Cred în viabilitatea acestui proiect. (...) Îmi doresc ca toţi românii să fie proprietari pe pământul lor, pe casa lor. Românii sunt proprietari chiar mai mult decât media europeană, doar că proprietari sunt părinţii, bunicii noştri. Generaţia mea nu, stă în chirii sau este îndatorată la bănci. Propunem refinanţarea tuturor creditelor imobiliare, în funcţie de suprafaţa pentru care românii s-au îndatorat", a spus Simion.

Preşedintele AUR susţine că trebuie redată "puterea românilor prin mai multă democraţie".

"Vedem că există o lipsă de democraţie în spaţiul public (...) Vreau să redăm puterea românilor, puterea care a fost luată, inclusiv cea de a alege. Iar felul viciat în care s-au desfăşurat alegerile din 9 iunie este o dovadă în acest sens. Iar pentru a da putere unor oameni este nevoie ca aceştia să fie puternici, în putere", a adăugat Simion.

O altă componentă din "Planul Simion" vizează reducerea taxării muncii, preşedintele AUR propunând pentru primii 5.000 de lei o taxare a muncii redusă de la 47% la 25%, pentru a putea fi oferite "salarii decente şi oprirea exodului".

"Viitorul preşedinte şi viitorul Guvern susţinut de AUR va tăia, pentru toţi oamenii care pot munci şi sunt capabili, ajutoarele sociale. Nu este drept, toţi cei care sunt momiţi cu ajutoare sociale sunt masă de manevră electorală. Sunt ţinuţi în sărăcie şi subdezvoltare. Nu este corect pentru ei (...) Este un pachet complet. Cineva trebuie să reducă cheltuielile statului român (...) AUR va propune Parlament cu 300 de parlamentari, 12 ministere şi maxim 50 de secretari de stat. În momentul ăsta sunt 200 de secretari de stat degeaba", a explicat Simion.

Preşedintele AUR a anunţat că promisiunile sale sunt incluse şi într-un contract pe care îl va semna "cu fiecare român, începând de mâine, fizic în toate oraşele ţării".

"Dacă nu respectăm termenele asumate în contract, viitorul preşedinte George Simion îşi dă demisia din funcţia de preşedinte. Vreau ca acest contract să ajungă în mâna fiecărui român care îşi doreşte refinanţarea creditelor, scăderea taxării muncii sau un apartament la preţul corect al pieţei, nu la preţul oferit de mafia imobiliară sau un preţ afectat de către administraţiile locale care pentru o autorizaţie cer şpagă. De astăzi am deschis site-ul unde se poate semna contractul (...) şi invit toţi românii să meargă şi să îşi pună semnătura pe contractul cu viitorul preşedinte al României. Vreau să le arătăm împreună tuturor celor care spun că nu se poate, că de fapt se poate", a transmis Simion.

