Becali e ferm convins: „Simion e pe locul 1, Ciolacu pe locul 2! / Pe Lasconi nu o duce bibilica, dar are carismă!"

George Simion intră în turul 2 al alegerilor prezidențiale, este ferm convins Gigi Becali, după publicarea primelor sondaje de opinie.

„Suntem la 10% față de locul 3. S-ar putea să fim pe primul loc, Ciolacu locul 2, o să vedeți. Spun ca Mitică Dragomir: George Simion pe locul 1 și Ciolacu locul 2.

Au început să vină din teritoriu rezultatele. La 500 de procese verbale, suntem în fața lui Ciolacu. Mai sunt 8% din Diaspora, George are 5%, Georgescu 2%, Lasconi 1%", a declarat Gigi Becali, la România TV.

De asemenea, Gigi Becali a ținut să lanseze un atac la adresa Elenei Lasconi, candidata USR.

„Sunt 500 de secții, George Simion e pe 1. Nu poți să votezi o femeie care nu are bărbat, care e văduvă și e LGBT-istă. Ăsta e adevărul (...) Așa am auzit. Mă iertați, dacă am greșit. Să mă ierte și ea, dacă am greșit, nu am vrut să jignesc cu nimic. Eu așa am știut.

Cine-l mai ascultă pe Băsescu? El nu poate să-și mai ducă nici pantalonii, pantofii, ciorapii.", a mai precizat patronul de la FCSB, pentru sursa citată.

Ads

„Este mișcarea LGBT, la modă în toată lumea, probabil și-au și aranjat, a adus și fata ei procente, LGBT autodeclarată. Ea, așa cât este ea, de nu o duce mintea, dar are carismă (Lasconi). Nu o duce bibilica, dar are carismă. A fost frumoasă. Nu jignesc, bă! Dacă așa a făcut-o Dumnezeu?. Spun adevărul. Nu o duce mintea pentru președinte, poftim", a mai transmis Becali.

Afaceristul crede că dacă ar fi candidat în locul lui George Simion, ar fi obținut o victorie majoră.

„Dacă știam eu, candidam. Auzeați de 40% Becali, apoi 14% și 13%", a mai transmis Becali.

Ads