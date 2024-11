Din camarad, mare dușman. Cum a ajuns Cristian Terheș să-l denigreze pe George Simion: „Un cameleon oportunist"

Traseul politic al lui Cristian Terheș a fost marcat de două războaie declarative: unul, anti-PSD, iar cel de-al doilea, anti-AUR. Ambele partide l-au propulsat în Parlamentul european pe fostul preot catolic: PSD, în 2019, AUR în 2024. Cele mai acide și recente declarații ale lui Terheș fac referire la fostul său camarad, George Simion.

Cristian Terheș a obținut primul mandat de europarlamentar în 2019, pe lista PSD. A ocupat poziția a patra pe liste, după Rovana Plumb, Carmen Avram și Claudiu Manda. În ultimii patru ani, Terheș a fost unul dintre cei mai activi europarlamentari români. S-a poziționat împotriva măsurilor „anti-COVID", pe care le-a considerat exagerate, împotriva impunerii obligativității vaccinării, a prezentat contractele secretizate ale Comisiei Europene cu marile companii și, de asemenea, s-a poziționat drept un susținător al familiei, respectiv al valorilor creștine. Toate aceste acțiuni l-au adus pe Cristian Terheș în tabăra AUR, un partid în plină ascensiune, intrat în Parlament în 2020.

Ads

Din 2023, Terheș s-a aliat cu AUR, în cadrul unei alianțe suveraniste. Din acest „pol suveranist" condus de AUR au mai făcut parte formațiuni mici, precum Partidul Republican și Partidul Național Conservator Român (PNCR), condus de către Cristian Terheș. În 2024, AUR a intrat și în Parlamentul European. Terheș a fost cap de listă și, astfel, a obținut un nou mandat la Bruxelles.

Practic, Terheș a obținut două mandate de europarlamentar: unul pe lista PSD, fără a fi membru PSD, ci PNȚCD, și altul, pe lista AUR, fără a fi membru AUR, ci PNCR. În 2023, Simion chiar îl propusese pe Terheș drept candidat la prezidențiale, însă europarlamentarul a declarat că preferă să-și continue activitatea la Bruxelles.

Astfel, la scurt timp după ce a intrat în Parlamentul European pe lista AUR, relația dintre Terheș și AUR s-a șubrezit. Europarlamentarul s-a dezis la scurt timp de AUR și, mai mult, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Potrivit sondajelor, Simion este cotat cu 15-22%, Terheș cu 1-3%. În prezent, atacurile lui Terheș sunt orientate în special către George Simion, despre care spune că ar fi „agent rus".

Ads

Acuzațiile lui Terheș nu sunt fundamentate pe probe: „Eu nu am văzut înregistrările. Dar s-a auzit despre ele", a declarat europarlamentarul.

Explicația lui Cristian Terheș despre ruptura de AUR

Ruptura dintre Terheș și Simion s-ar fi produs în momentul în care liderii AUR ar fi vrut să „fure” membri de la alte partide, inclusiv de la PNCR, susține europarlamentarul.

„În contextul în care noi, mai multe partide, discutam despre o alianță, iar de la nivel central al AUR se comunica în teritoriu că nu va fi nicio alianță, iar cei care vor să candideze la locale trebuie să intre în AUR, efectul generat a fost plecarea a numeroși oameni buni spre alte partide.

În urma acestei situații am comunicat că noi, PNCR, suntem dezlegați de orice înțelegeri scrise sau verbale, pregătindu-ne să mergem pe cont propriu. A mai rămas doar alianța electorală la europarlamentare, pentru că AUR a dorit-o, noi fiind pregătiți să mergem și la aceste alegeri pe cont propriu", a declarat Terheș, pentru Ziare.com, în septembrie.

Ads

De asemenea, la un moment dat, în 2020, Cristian Terheș se afla în anturajul Dianei Șoșoacă, un politician mult mai vizibil decât fostul preot, la acea vreme. În cele din urmă, cei doi au luat-o pe drumuri separate.

Cristian Terheș, descris de PSD: „Un oportunist"

Bogdan Matei, senator PSD, fost ministru al Tineretului și Sportului, crede că Terheș este un „oportunist", atitudine dovedită prin modul în care europarlamentarul vorbește despre foștii parteneri care l-au propulsat în Parlamentul European.

„E foarte greu de spus despre domnul Terheș de ce părăsește PSD-ul, în contextul în care a părăsit și AUR. Din punctul meu de vedere, este doar un oportunist, pentru că altfel nu se explică. În momentul în care părăsești două partide și apoi, după ce le părăsești, critici acid atât activitatea celor două partide, cât și pe cei care le conduc, e clar că tu ai o problemă și nu partidele respective.

Spun că este un oportunist pentru că Terheș nu a părăsit partidele respective ca simplu membru, ca activist, ci din perspectiva unor funcții. Domnia sa a venit către PSD, domnia sa fiind o voce la momentul respectiv, considerând la acea vreme că poate aduce un plus pe zona de social-democrație. Apoi, și-a obținut postul de europarlamentar. S-a mutat la AUR, iar negocierile sale au fost nu pentru ce mai poate face pentru partidul respectiv, ci pentru a mai obține o funcție, respectiv pentru a-și continua mandatul la Parlamentul European. A făcut la fel și cu AUR, criticând ambele partide, mergând pe un alt drum", a declarat Matei, pentru Ziare.com.

Ads

În opinia oficialului PSD, Cristian Terheș continuă să se decredibilizeze, prin modul în care alege să se raporteze la foștii parteneri.

„Din punctul meu de vedere, astfel de oameni nu mai au cum să aibă credibilitate în spațiul public, atât timp cât se mută de la un partid la altul și în niciunul nu poate găsi ceva pozitiv, să spună doar că da, a fost acolo, i-a plăcut ideea partidului, dar a plecat. În cazul dumnealui, i-a plăcut doar să obțină o funcție și nimic mai mult", a mai precizat Matei.

În prezent, Cristian Terheș, în calitate de președinte al PNCR, o propune pe Viorica Dăncilă drept premier al României. Între Terheș și Dăncilă nu ar exista neapărat viziuni comune, ci ar fi vorba, mai degrabă, despre o conjunctură.

„Da, cred că e de rea-credință (...) Eu am făcut parte din Guvernul Dăncilă, dar nu-mi aduc aminte de domnul Terheș să fi fost implicat în acțiunile PSD la vremea respectivă", a mai precizat senatorul PSD.

Ads

Cristian Terheș, portretizat de AUR: „Un cameleon oportunist"

Senatorul AUR Sorin Lavric a oferit și el informații despre colaborarea cu Cristian Terheș. Lavric îl descrie pe Terheș drept „oportunist, cameleonic, traseist".

„Este un oportunist. Noi am avut încredere în el, pentru că discursul pe care îl avea la Bruxelles era unul care se plia perfect pe calapodul nostru doctrinar. Aici vorbim despre familie, națiune, creștinism, suveranism - nu vrem vasalitate din punct de vedere economic, alimentar ș.a.m.d. Regăsindu-ne în discursul lui Cristian Terheș, George Simion i-a propus să candideze la europarlamentare pe lista AUR, fără să bănuiască faptul că are de-a face cu un cameleon oportunist, așa cum a fost tot timpul Terheș. A mai vrut un mandat de europarlamentar, să-i fie de bine. Apoi, a năpârlit, și-a dat arama pe față, s-a dat în stambă, s-a retras din grupul AUR de la Bruxelles. Nu doar că s-a îndepărtat de noi, dar mai și candidează la președinție, deși nu are nicio șansă. Candidează doar pentru a mai rupe ceva din electoratul nostru de dreapta", a declarat Lavric, pentru Ziare.com.

Ads

A se lipi de alții mai puternici pentru a-și atinge obiectivul este caracteristic lui Terheș, acuză Lavric.

„Nu pot să-l definesc decât aventurier - vrea bani, calcă în picioare orice principiu creștin, deși a fost față bisericească. Nu cred că este ahtiat după putere, pentru că el nu este un lider. El trebuie mereu să se agațe de altcineva, să stea în trena lui, ca să profite. El asta a făcut cu George Simion. L-a lingușit, a dat impresia că este un camarad. Asta a făcut cu întreaga conducere AUR. Apoi, a făcut ceea ce v-am spus, a năpârlit brusc, s-a îndepărtat și acum candidează. Nu a existat nicio tensiune, George nu s-a certat cu Cristian Terheș, cel puțin nu știu eu despre așa ceva", a precizat oficialul AUR.

În privința acuzațiilor, a insinuărilor venite din partea lui Terheș la adresa lui Simion, cum că ar fi „agent rus", Lavric susține că este vorba doar despre un joc murdar.

„Nu există dovezi. Dacă le are, să le spună. Sarcina de a aduce dovezi este a celui care acuză, care afirmă, nu a celui care neagă", a mai comentat Lavric.

Și-n opinia lui Sorin Lavric, Cristian Terheș continuă să se decredibilizeze prin colaborarea cu Viorica Dăncilă.

„E un traseist, fără caracter, fără conștiință. A intrat în echipă cu Dăncilă, despre care știm ce figură lamentabilă și tristă a făcut în perioada în care a fost prim-ministru", a concluzionat oficialul AUR.

Ads