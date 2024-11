Simion susține că nu a intrat peste Mihai Gâdea în platou: „M-a văzut și așa m-a chemat” VIDEO

Liderul AUR și candidat la alegerile prezidențiale, George Simion, susține că momentul în care a intrat peste Mihai Gâdea în platou a fost regizat.

Simion spune că a mers la dezbaterea de la Antena 3 ca spectator și a fost invitat să apară pe scenă, alături de Mihai Gâdea.

„Nu mă invitase să vin la vreo emisiune, eu am stat în spate. Eu sunt parlamentar, eram la Vaslui, m-am urcat în avion și, văzând că este timp să ajung la emisiune, am mers și am spus celor care mă susțin: vedeți că eu nu am fost invitat și apoi m-a văzut domnul Gâdea. Nu am mai văzut o emisiune de genul acesta, să ai 400 de susținători împotriva ta. (...) Eu nu cred că domnul Gâdea putea să mimeze tremuratul ca o lumânare, de trei luni de zile ei spun minciuni despre noi. Cine își poate imagina să fii supus unei tirade de minciuni și niciun reprezentant AUR să nu fie invitat? Nu mi-am impus, dar am vrut să le arăt că sunt aici. Seara de dinainte mințise, a spus că m-a invitat și nu mă invitase. Gâdea, înțelegând că minciuna a fost demascată și că nu poate trata unul din invitați, așa m-a chemat”, a declarat Simion duminică seară, 17 noiembrie, pentru Prima News, scrie stiripesurse.ro.

Se pare că momentul intrării lui Simion în emisiune a dus la un schimb de replici pline de tensiune cu Mihai Gâdea, moderatorul emisiunii.

„Domnul Simion a venit aici, peste noi. Bună seara, domnule Simion”, a spus aparent surprins Gâdea. Ca mai apoi liderul AUR să-i răspundă: „Nu am venit peste voi, dumneavoastră m-ați invitat”.

Chiar dacă Simion a insistat că a fost invitat, moderatorul a continuat să întrebe: „Cum nu ați venit peste noi?”.

Liderul AUR a văzut acel moment ca pe o încercare de a-i fi afectată imaginea publică, dar apoi a explicat motivele pentru care a apărut la dezbatere și, de asemenea, el a acuzat organizatorii de lipsă de transparență și de încercări de denigrare.

George Simion a vorbit și sâmbătă seară, 16 noiembrie, la România TV, despre intrarea sa la emisiunea de la Antena 3, fiind de părere că a fost un atac direct la adresa sa.

„Credeau că, dacă se organizează la Parlament și au SPP la intrare, nu vor avea probleme. Dacă mint cu nerușinare și spun că nu m-au invitat, eu am venit să le cer socoteală”, a declarat președintele AUR.

