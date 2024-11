Ciucă acuză PSD-ul că promovează "portavocea Moscovei": ”Uită ceea ce i se poate întâmpla României”

Candidatul PNL la Preşedinţia României, Nicolae Ciucă, a afirmat miercuri, 13 noiembrie, la Ploieşti, că, pentru îndeplinirea unui obiectiv politic, PSD "uită" ce i se poate întâmpla României prin promovarea liderului unui partid care este "portavocea Moscovei", el adăugând că PNL este singura formaţiune care poate învinge binomul PSD-AUR.

"Pericolul pentru România este acest binom PSD-AUR. (...) Pentru îndeplinirea unui obiectiv politic, PSD uită sau nu vrea să ţină cont de ceea ce i se poate întâmpla României promovând chiar şi numai pentru turul doi liderul unui partid care este portavocea Moscovei, care are toate premisele ca, odată ce ajunge în turul doi, să dobândească consistenţă parlamentară și de aici încolo să nu mai putem să gândim liber, să nu mai putem să acţionăm liber, să ne gândim la cum să facem să apărăm democraţia, să apărăm valorile şi să apărăm virtuţile noastre de cetăţeni care, în urmă cu 35 de ani, ne-am bucurat de căderea unui regim autoritar dictatorial şi ar trebui de fiecare dată să le fim recunoscători celor care au murit la Revoluţie pentru ca noi să putem să ne dezvoltăm liber, să gândim liber şi să ne aflăm în pragul unei construcţii care să ne îndrepte către o variantă de politică dusă din nou în extremă, într-o extremă de la care nu mai este mult până la un regim autoritar", a afirmat Ciucă, într-un discurs în faţa susţinătorilor.

În context, liderul liberal a menţionat că PNL este singurul care poate să înfrângă acest binom PSD-AUR.

"Noi, Partidul Naţional Liberal, suntem singurul partid care are consistenţa politică, are forţa necesară, are istoria necesară, are faptele prin care a făcut istorie în România şi are perspectiva să poată să înfrângă acest binom toxic pentru ţara noastră. Au căutat de fiecare dată să vină cu tot felul de amăgiri, cu tot felul de neadevăruri, au încercat să ne lipească şi continuă să ne lipească în continuare de o serie întreagă de aspecte care au sau nu au legătură cu Partidul Naţional Liberal. Dar în momentul de faţă nu este vorba despre altceva decât de proiectul nostru pe care îl propunem pentru ţară, vorbind de România prosperă şi sigură, şi nu am văzut niciun alt proiect, niciun alt program care să vină şi să se angajeze într-adevăr pentru ceea ce înseamnă prosperitate şi siguranţă pentru români", a adăugat acesta.

