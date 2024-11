Un tânăr cunoscut și de la televiziune, și de la activitatea sa pe internet, Alex Stremiteanu, și care recunoaște că a făcut campanie plătită pentru candidatul Călin Georgescu, se întreabă a cui este firma prin care ar fi fost plătiți cei care i-au făcut reclamă lui Georgescu.

Alex Stremiteanu, semifinalist X Factor România în 2018, afirmase că a fost contactat pentru a i se propune să facă o campanie pentru a-i convinge pe tineri să meargă la vot la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Stremiteanu spune că a verificat hashtag-urile pe care urma să le utilizeze și nu păreau asociate, în acel moment, cu vreun candidat anume.

Alex recunoaște că ar fi primit bani în schimbul implicării în această campanie electorală. "Cum să crezi, mă, că o campanie electorală e făcută cu zero lei?", se întreabă Stremiteanu, în clipul video pe care l-a postat pe TikTok, făcând aluzie la o idee susținută de Călin Georgescu - că n-ar fi cheltuit niciun ban în campania electorală.

Alex Stremiteanu face o dezvăluire și lansează o întrebare la care speră să răspundă autoritățile statului român.

Instituțiile astea ale statului. Fundament. Firma Fundament. Cine e firma Fundament, care m-a plătit pe mine pentru campania cu prezidențiale 2024. Cine e firma aia, pentru că pe Internet, dacă scrii despre orice firmă, găsești capital, găsești detalii. De Fundament de ce nu găsești nimic? A, probabil că nu găsești nimic pentru că e o firmă de-asta fantomă care s-a ocupat de campania domnului Georgescu, ca el să iasă public să spună că a făcut-o cu zero lei. Și oamenii, ca proștii, să creadă, că omul nu are nevoie de adevăr, omul are nevoie de o poveste".

La o firmă cu denumirea Fundament face referire, separat, și Sebastian Constantin Popescu, unul dintre candidații în alegerile prezidențiale din România. În contestația pe care a trimis-o către CCR cu privire la rezultatul din primul tur al alegerilor, Popescu afirmă următoarele:

"Potrivit surselor Gândul, respectivii influenceri ar fi fost contactați prin intermediul aplicației FameUp. FameUp este o „platformă automatizată bazată pe AI pentru strategia, contractarea, plățile, managementul și raportul micro-influencerilor, totul în termen de 72 de ore”.

Conform informațiilor oficiale, FameUP a fost gândită „pentru a ajuta influențatorii locali, adică acele persoane care au un cont de social media între 500 și 10.000 de urmăritori și vor să evolueze în mediul online”.

Platforma îi încurajează pe cei care își petrec timpul virtual și își poartă urmăritorii cu ei peste tot (prin postările de pe Instagram) să își „monetizeze” activitatea sau să fie răsplătiți cu diverse produse.

„De la începutul lunii noiembrie 2024 și până în prezent, platforma TikTok a fost inundată cu videoclipuri de publicitate electorală ale unor micro și macro-influenceri.

Videoclipurile sunt însoțite de hashtag-urile #EchilibrușiVerticalitate, #Prezidențiale2024,

#UnLiderPotrivitPentruMine și majoritatea nu sunt marcate ca fiind reclame plătite. În

comentariile unui videoclip de pe TikTok, o persoană – cel mai probabil influencer – a semnalat faptul că acțiunea este o campanie făcută prin aplicația FameUp. În FameUp, campania a fost postată de o terță companie – Fundament. Persoana menționează că în script-ul campaniei este notat că discursul influencerului trebuie să conțină doar calitățile unui președente, fără a fi menționate preferințe politice, candidați sau partide".

