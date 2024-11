Călin Georgescu, în prima declarație după turul întâi, atacă dur conducerea Alianței Nord-Atlantice: "Este o rușine și o jignire către toate țările NATO"

Călin Georgescu, candidatul clasat pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale din România, a criticat dur NATO, în prima lui declarație în fața jurnaliștilor, după anunțarea rezultatelor acestui prim tur.

Georgescu a făcut această declarație marți, după-amiaza, 26 noiembrie 2024, la Antena 3.

"Am văzut că ieri (n. r. luni, 25 noiembrie), președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, a cerut tuturor oamenilor de afaceri din țările membre NATO să se pregătească de un scenariu de război. În același timp, să-și aranjeze toate liniile de produse în acest sens. Cum poate să fie acest lucru dacă nu discută mai întâi cu toate țările membre? Este o rușine și o jignire către toate țările NATO", a susținut Georgescu.

"Germania ieri a spus că se pregătește de un război militar iar doamna Lasconi a declarat că orice va cere NATO și Uniunea Europeană va respecta. Cum poți să respecți totul? Practic se cere poporului român, prin doamna Lasconi, să intre în războiul din Ucraina", consideră Călin Georgescu.

"Prin manipulare, au fost scoși ieri tineri în stradă. Așa vor fi scoși și la război", crede Călin Georgescu.

"Războiul din Ucraina trebuie să înceteze urgent. Pentru mine este strategia păcii, nu strategia războiului", a spus candidatul independent la președinția României.

Cu privire la ziariștii români, Georgescu a subliniat că refuză să le răspundă la întrebări. "Am văzut că sunteți supărați pe mine că nu iau întrebări. Da, nu iau. Și nici nu o să iau în seara asta. Vreau să fiu un președinte care pune poporul pe primul loc. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO și Uniunea Europeană - fals. Nu am spus acest lucru niciodată, am spus că vreau să negociez totul în avantajul poporului român", a susținut Georgescu.

Declarațiile Elenei Lasconi spun însă cu totul altceva decât că poporul român trebuie să intre în război. Iată ce mesaj transmitea Elena Lasconi la data de 19 noiembrie 2024:

"1.000 de zile de curaj, sacrificiu și luptă pentru libertate. România trebuie să rămână alături de Ucraina. Și mă angajez ferm să fac asta.

Astăzi se împlinesc 1.000 de zile de la începutul unei invazii brutale, nejustificate, un război în care Ucraina plătește un preț prea mare pentru libertate și alegerea de a prospera alături de statele europene.

Acest război a adus prea multă suferință, prea multe vieți pierdute, oameni torturați, milioane de oameni forțați să-și lase în urmă casele și orașe întregi transformate în ruine de rachetele lui Putin.

România va rămâne, după ce voi ajunge președinte, un aliat puternic pentru Ucraina. Pentru că această luptă nu este doar una a Ucrainei, ci este o luptă pentru stabilitatea întregii regiuni, este o luptă pentru democrație, pentru libertatea de a gândi cu mintea noastră!"

