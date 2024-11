Călin Georgescu nu e primul. În anii '90, România a mai avut un candidat independent excentric: „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”

La mijlocul anilor ‘90, un personaj excentric a captat atenția României. Constantin Mudava (1935 – 2018), terapeut autoproclamat cu „har divin”, a devenit faimos nu doar prin practicile sale de tămăduitor, ci și prin participarea la alegerile prezidențiale din 1996. Candidatura sa a fost marcată de un slogan controversat: „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”, care a stârnit reacții puternice și critici vehemente.

La momentul candidaturii, Constantin Mudava era deja cunoscut pentru practicile sale neconvenționale. Sloganul electoral „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu” i-a adus rapid notorietate, dar și o avalanșă de controverse. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au catalogat mesajul drept blasfemie. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania l-a criticat aspru, calificându-l drept o impostură religioasă, arată Adevărul.ro

Mudava, pe de altă parte, a susținut cu vehemență autenticitatea „harului” său:

„Evaluând capacitatea vitală omenească, măsurătorile științifice au stabilit că omul normal are un biocâmp de 70-30 centimetri în diametru, iar un bioenergetician dintre cei obișnuiți are biocâmpul de zece ori mai mare, adică de 7-8 metri, ajungând în momente de concentrare până la 20 de metri. Biocâmpul terapeutului Constantin Mudava are diametrul de 150 până la 200 de metri, ajungând în momente de concentrare până la 2.000 de metri, ceea ce-l situează pe primul loc în lume, fiind de fapt un fenomen unic”, se preciza în clipul de campanie din 1996.

Aceeași sursă informa despre capacitatea lui de a trata zilnic până la 1.000 de pacienți, o performanță pe care Mudava o considera „miracol”.

„În baza acestor date personale certe, cum s-ar putea defini mai exact performanțele bioterapeutului Constantin Mudava? Un record natural? Se poate spune și așa, dar mai potrivită este noțiunea de miracol, de înzestrare divină, de har dumnezeiesc înnăscut. Acestea sunt cuvintele ce exprimă dimensiunea fenomenului bioterapeutului Mudava”, continua promovarea electorală.

Cu toate acestea, la alegerile din 3 noiembrie 1996, Mudava a obținut mai puțin de 40.000 de voturi, reprezentând 0,31% din total.

Un copil cu daruri neobișnuite

Constantin Mudava s-a născut în satul Ghirdoveni, județul Dâmbovița. În copilărie, pretindea că avea puterea de a vindeca animale doar prin atingere: „Am iubit de mic animalele. Oamenii au observat că, în jurul meu, vitele erau liniștite. Una din vite avea un picior bolnav. Milos, i-am mângâiat în mai multe rânduri acest picior, iar țăranii au constatat că după un timp vaca s-a însănătoșit. Abia la zece ani, vizitându-mi un prieten bolnav la pat și mângâindu-l cu compasiune, l-am pus pe picioare”, povestea Mudava în 1990.

Ulterior, a absolvit Institutul de Fizică Atomică și a început să practice medicina alternativă în timpul regimului comunist. Printre pacienții săi se numărau, potrivit relatărilor sale, inclusiv soții Ceaușescu. Cu toate acestea, autoritățile l-au arestat de două ori: în 1961 pentru falsificare de bani și în anii ’80 pentru înșelăciune.

Popularitate și controverse

Mudava a fost un personaj extrem de polarizant. După Revoluția din 1989, și-a creat propria organizație, Centrul Divin din România, și a continuat să practice bioterapia, atrăgând mii de români care sperau în vindecare. Presa vremii îl numea „fenomen” sau „miracol”, iar relatările despre sesiunile sale de „încărcare cu energie” erau adesea spectaculoase:

„Mudava ridică mâinile în sus în chip de antene, acesta procedează la ’pase magnetice’ agitând mâinile în aer și răspândind în încăpere un adevărat câmp bioenergetic”, relata ziarul Cuvântul liber în 1990.

Pe lângă practicile terapeutice, Mudava se prezenta drept un profet. Unele dintre predicțiile sale, precum reîntronarea Regelui Mihai, nu s-au adeverit, iar altele au fost considerate absurde.

„America, Anglia, Franța și Vaticanul vor cere acordul Centrului Divin al României pentru dreptul la supraviețuire cu supunere prin jurământ”, scria el într-una dintre cărțile sale.

Un sfârșit discret

Constantin Mudava a murit pe 1 noiembrie 2018, la vârsta de 83 de ani. Fiii săi au continuat să susțină că puterile sale erau reale: „Nu l-a înţeles lumea când a candidat atunci, dar politica este o altă poveste. Dacă era după mine, nu s-ar fi băgat deloc în politică. Eu nu am fost de acord, dar l-am ajutat. Sunt destui şarlatani pe lumea asta şi nu le merge mult timp. Pe el l-au căutat foarte multe persoane şi au fost persoane care au revenit la el. Credeţi că îl mai căuta cineva dacă prima dată nu avea niciun efect? Au fost studii făcute pe el la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti, pe timpul lui Ceauşescu. S-a confirmat că avea puteri energetice. Nici nu era nevoie să pună mâinile pe pacient”, relata unul dintre cei patru copii ai săi, George Mudava, la moartea acestuia.

