Calin Georgescu l-a vizitat pe Gigi Becali la palat: „Asta mi-a cerut!”. Patronul FCSB susține că știa de o lună că „intră în turul doi”

Călin Georgescu este marea surpriză a primului tur al alegerilor prezidențiale din România. Venit de nicăieri, acesta a profitat de emulația creată pe rețelele sociale pentru el și a adunat peste două milioane de voturi, reușind să intre în turul doi, unde, cel mai probabil, se va lupta cu Elena Lasconi.

Gigi Becali, candidatul AUR pentru un loc în Parlament, a spus că a fost vizitat de Călin Georgescu anul trecut, cu propunerea de a-l susține la alegerile prezidențiale.

”A fost o dată pe la mine la `palat`. Pentru chestiuni politice venise acum un an. Mi-a cerut să-l susțin (n.r.- la alegerile prezidențiale), dar după nu m-a mai căutat. Și-a dat seama că nu vreau”, a declarat Gigi Becali, citat de Golazo.

Mai mult, Becali spune că nu se aștepta la rezultatele din turul 1, însă susține că a fost avertizat încă de acum o lună de prezența lui Georgescu în turul 2.

”Nu mă așteptam la rezultatele astea, pentru că, în primul rând, am văzut campania, am văzut toate răspunsurile Elenei Lasconi și mă gândeam că ia 6-7%. Pe Georgescu nu-l știa nimeni. După aceea am înțeles că a crescut cu TikTok, cu social media.

Un prieten din politică mi-a spus luna trecută că intră Călin Georgescu în turul doi. Nu cred în fente, a ajuns așa cu TikTok, taca-taca. Tineretul nu mai vrea PSD și din astea. N-o să iasă curcubeul, stai tu liniștit”, a mai spus Becali.

