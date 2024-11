Cu ce Guvern ar vrea Elena Lasconi să colaboreze dacă iese președinte. "Ar fi ideal"

Mai sunt două săptămâni până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale și doar doi candidați au rămas în cursă: Elena Lasconi, liderul USR, și independentul Călin Georgescu. Duminică, 1 decembrie, sunt parlamentarele și, în funcție de acestea, viitorul președinte va afla cu cine va trebui să colaboreze în următorii 5 ani.

Prezentă la Observator, Elena Lasconi, care a anunțat în campanie că l-ar dori ca premier pe Ilie Bolojan, a spus cu cine ar vrea ea să lucreze.

"E ideal să fie un guvern de centru-dreapta. Respect votul românilor, dar e foarte important să ne păstrăm democrația și statul de drept. Pentru țara asta au murit mulți oameni și eu știu ce înseamnă picior de rus în România. Am auzit de străbunici care au fost violate, am auzit de animale omorâte, de tineri împușcați. Rusia nu se va opri. Noi avem nevoie de pace și de o structură puternică, defensivă, NATO, e cea mai puternică", a declarat Lasconi pentru sursa citată.

Lidera USR a fost întrebată și dacă va putea colabora cu PSD, în cazul în care acesta va fi majoritar în Parlament.

"Eu ca primar am colaborat foarte mult cu PSD pentru că am avut un guvern PSD-PNL, am avut miniștri PSD. Sunt un om al dialogului și sunt profesionistă. Același lucru îl voi face și ca președinte. Președintele e președinte pentru toți. Îmi doresc o Românie pentru toți, nu doar pentru privilegiați. Nu dau la o parte pe nimeni pentru că ei reprezintă un anumit procent din țară asta. Și apropo de procente, spuneați de 23% că l-au votat pe Georgescu, dar 77% nu l-au votat. Mă bazez și pe cei 77% pentru că e vorba de viitorul României, nu mai e vorba despre Elena Lasconi", a mai declarat Lasconi.

