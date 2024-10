Reacția publică a lui Tudose după întâlnirea cu Hrebenciuc, cel care insista pentru susținerea lui George Simion la președinție

Speculațiile legate de discuțiile care s-ar purta între Gigi Becali (candidat AUR în alegerile parlamentare) și Viorel Hrebenciuc (fost deputat PSD) devin și mai complicate după ce s-a aflat că Mihai Tudose, șeful Consiliului Național al PSD, s-a întâlnit cu Viorel Hrebenciuc, la finalul lunii august 2024, la un restaurant situat în apropierea sediului PSD.

Despre întâlnirea lui Tudose cu Hrebenciuc a relatat, la data de 24 octombrie, G4 Media. Conform acestei surse, Tudose a confirmat întâlnirea cu Hrebenciuc dar a susținut că a fost ”o discuție privată, nu am discutat politică și despre partid”.

Hrebenciuc nu a dorit să comenteze pe tema întâlnirii sale cu Tudose.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Lucian Romașcanu, a susținut, într-o intervenție la postul Digi 24, că întâlnirea dintre Tudose și Hrebenciuc nu reprezintă ceva neobișnuit. „Parcă s-a întâlnit cu Carlos Șacalul, așa ne mirăm”, a spus Romașcanu despre Tudose.

Ads

„E pur și simplu o coincidență, Hrebenciuc nu are nicio calitate oficială sau neoficială în PSD. Domnul Hrebenciuc mai fumează trabuce în centru la o cârciumă. M-am văzut de două - trei ori cu el când am intrat să cumpăr ceva de acolo. Înseamnă ceva? E irelevant. Sunt oameni care se întâlnesc în oraș. Domnul Hrebenciuc nu are nicio calitate oficială sau neoficială în PSD. Cu domnul Tudose a fost coleg, dar nu influențează cu nimic. Domnul Hrebenciuc nu are nimic cu PSD", a argumentat purtătorul de cuvânt al PSD.

Controversa legată de implicarea lui Hrebenciuc în actualele jocuri politice a început după ce omul de afaceri Gigi Becali, care este candidat AUR pentru Camera Deputaților, a susținut că a vorbit cu Hrebenciuc despre o susținere a liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale din România, astfel încât Simion să ajungă în turul al doilea.

"Să-i spui lui Becali să-l susțină pe Simion e normal, e candidat AUR, e ca și cum mi-ați spune mie să îl susțin pe Ciolacu", a replicat Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.

Ads

Reacția lui Tudose

Într-o intervenție la Digi24, Mihai Tudose a declarat că a mai avut astfel de întâlniri unde nu ar fi discutat teme politice.

”Noi nu discutăm politică, pentru că ne enervăm, așa că am luat această decizie acum doi ani. (...) De aici, totul e poezie, dacă mai vreți poze, vă trimit eu”, a declarat Mihai Tudose.

El a adăugat că nu l-ar dori pe George Simion în turul doi, ci l-ar prefera pe Nicolae Ciucă, despre care a spus că e mai ușor de învins. „E cel mai bătubil, toate sondajele și toate simulările spun că e candidatul perfect pentru noi în turul doi. Dar de aici până la a băga noi pe cineva în turul doi, credeți-mă, că nu se poate așa ceva”.

Ads