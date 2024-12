Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, a transmis joi, 5 decembrie, că "votul pentru România modernă și europeană este votul pentru Elena Lasconi".

Liderul PNL a spus că nu vrea să se gândească la situația în care Călin Georgescu ar ajunge președinte al României. Despre o eventuală anchetă asupra campaniei electorale a lui Georgescu, Bolojan a evitat să se exprime tranșant, dar a precizat că, "dacă există elemente indubitabile care arată că procesul electoral a fost influențat, instituțiile trebuie să-și facă datoria. Când este o situație de criză, vezi dacă instituțiile statului își fac datoria", a declarat Bolojan la Antena3.

Ilie Bolojan i-a îndemnat pe toți românii să meargă să voteze în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale și să aibă în vedere că "vrem să nu pierdem ce s-a câștigat în acești ani".

”Clasa politică nu a făcut tot ceea ce putea, dar totuși am realizat lucruri importante - am intrat în UE și NATO, am primit investiții", a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan este președintele Consiliului Județean Bihor și a acceptat funcția de președinte interimar al PNL, după demisia lui Nicolae Ciucă. S-a vehiculat ideea că Bolojan ar putea fi numit prim-ministru, dar, ulterior, Elena Lasconi a sugerat că, dacă va fi aleasă președinte al României, ar putea numi un președinte din cadrul PSD.

