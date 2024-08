”Niciunul dintre candidați în acest moment nu trece de 25%”, arată o analiză despre alegerile prezidențiale

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a analizat situația sondajelor curente pentru alegerile prezidențiale din România care vor avea loc pe 24 noiembrie și pe 8 decembrie, iar peisajul este puternic fragmentat, astfel încât nici unul dintre candidații anunțați până acum nu depășește pragul de 25% din intenția de vot.

„Dintre candidații cu șanse pentru calificare în turul II, nici unul în acest moment nu trece de 25%. Prin urmare, e o fragmentare foarte puternică și un grup de candidați care sunt destul de apropiați unul de celălalt. În acest moment, este unul singur care trece de 20%, este Mircea Geoană. În rest, avem un grup de doi-trei candidați, care au procente undeva între 14%-15% și 17%-19%, mă refer la domnul Ciolacu care e pe locul doi, doamna Lasconi care a venit destul de tare din urmă și a avansat în zona notorietății, a recuperat destul de mult. De asemenea, pe locurile 4-5 alternează ba domnul Simion, ba doamna Șoșoacă și în final domnul Ciucă, care a pierdut puncte în ultima lună, rămâne să vedem dacă în timp va reuși să recupereze punctele pierdute”, a explicat Ștefureac, directorul INSCOP, la RFI..

Specialistul a mai subiniat faptul că scorul lui Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) este mai mic decât cel al partidelor pe care le conduc.

Ads

„Domnul Ciucă în acest moment se află sub partid, la fel cum e și domnul Ciolacu. În zona de dreapta e o concurență destul de mare. Domnul Geoană rupe un segment semnificativ din electoratul liberal, spre 20%, din electoratul PSD spre 25%-30% (...) Mircea Geoană are avantajul experienței, dar are și dezavantajul unui trecut îndelungat, adversarii vor specula acest lucru. Rămâne de văzut dacă dezbaterea despre alegerea viitorului președinte va fi despre competențe sau despre alte teme conexe oricărei confruntări electorale din orice parte a lumii democratice privim”, a mai spus Remus Ștefureac.

Ads