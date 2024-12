Iohannis acuză TikTok că nu a respectat somația BEC de a opri campania electorală a lui Călin Georgescu. "Platforma nu are baza în Europa, ci în China. Și-a permis să ignore" VIDEO

În declarația făcută la Bruxelles, miercuri, 18 decembrie, preşedintele Klaus Iohannis a vorbit și despre interferenţele străine în procesul electoral, mai ales cele ale Rusiei. Iohannis a spus că "România a avut o problemă enormă şi a făcut faţă".

"România a avut o problemă enormă şi a făcut faţă. Reacţia României a fost una puternică, imediată", a afirmat şeful statului.

Iohannis a reiterat că ţara noastră este stabilă şi a vorbit despre "lecţia dură pe care am primit-o în ultimele săptămâni".

Declarația președintelui la minutul 12,23:

"Nu fac pe nimeni responsabil pentru că intervenția a fost atât de subtilă și complexă încât practic mare parte din ce s-a întâmplat a fost găsit după primul tur. Nu tot, au fost unele chestiuni care au fost observate. A fost un candidat care a făcut o campanie care a costat zero, nu crede nimeni. Rețelele au obligația ca atunci când sunt alegeri să marcheze candidații și când nu mai e voie să facă campanie rețeaua să oprească campania.

Biroul Electoral Central a somat TikTok să oprească campania, rețeaua nu a respectat somația, iar campania a continuat. E o încălcare gravă a legislației electorale. Cum nu are baza în Europa, ci în China, rețeua și-a permis să ignore, iar BEC nu a avut niciun instrument să constrângă rețeaua, cum nici UE nu are.

Influența străină a fost găsită ulterior și aici am avut sprijin de la parteneri strategici care au ajutat entitățile românești să găsească ce s-a întâmplat. Să culpabilizăm pe cineva de la noi nu ne-ar duce prea departe", a spus Iohannis la Bruxelles.

Președintele a subliniat, de asemenea, că este esențială o colaborare mai strânsă între autoritățile responsabile de spațiul cibernetic. Deși avem aceste instituții care colaborează la nivel instituțional, în astfel de situații este probabil necesar ca ele să fie mai unite și să colaboreze mai îndeaproape.

"Să nu-și imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu semnătură, Cu drag din partea Estului. Toată lumea e conștientă că problema există, dar de aici până la a preveni și a remedia este uneori foarte complicat. Niciun serviciu nu poate să-și spioneze propriii politicieni. Nu poți să interzici un candidat pentru că vorbește ciudățenii, dacă nu încalcă legea, se pare că au fost încălcări ale legii în zona de antisemitism, de propagandă legionară.

Serviciile secrete nu au voie să urmărească politicieni în intern, am ajunge imediat la vechea securitate, este inacceptabil. Nu-și permite nimeni paușal să condamne campanii electorale că a intervenit x sau y. CSAT nu are nicio atribuție în procesul electoral propriu-zis. Eu am reacționat când am primit semnale de la servicii că există o ingerință străină", a mai declarat președintele.

