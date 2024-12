Cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor a participat joi seară, 5 decembrie, alături de mii de români, la mitingul pro-democrație, din Piața Universității, organizat înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale.

Nistor a urcat chiar pe scena din piață și le-a amintit românilor că am mai fost sub cizma rusească și nu ne-a fost bine deloc. "Vă amintesc cupletul lui Constantin Tănase când au venit rușii: Davai ceas, davai nevasta/ Păi prietenie-i asta?", le-a spus criticul de film celor prezenți la Universitate.

Întrebată de ce Călin Georgescu îi inspiră temerea că ne-am putea întoarce în trecut, Irina Margareta Nistor a răspuns clar și răspicat, ironizându-l în același timp pe candidatul independent.

"Pentru că are un anumit tip de discurs pe care eu l-am mai auzit. Discursul ceaușist. Și cultul de sine. Feriți-vă! E clar, vorbă dulce. Comuniștii spuneau: Are papagal, dom'le... Are! Dar e un papagal", a spus ea.

Irina Margareta Nistor nu-și explică de ce atâția români i-au dat votul lui Călin Georgescu, dar îi avertizează pe aceștia că nu este cine pare a fi.

"E nostim că nimeni nici nu știe bine cum îl cheamă. Dar credeți-mă că, după aia, o să-l știm prea bine și o să-i vedem și portretul peste tot. Feriți-vă! Pentru că simt ce înseamnă asta. Din toate discursurile lui reiese cenzura. Eu pe aia am găsit-o și nu pentru că e scoasă din context, ci pentru că realmente e acolo. Și o să o luăm de la capăt. Nu vreau să-mi amintesc că până și desenele animate erau cenzurate. Mă sperie ideea că am putea să pierdem ce am câștigat foarte greu și că istoria se poate repeta și că e doar o iluzie că lucrurile rămân pe loc dacă nu ne luptăm pentru ele", a conchis cunoscutul critic de film.

