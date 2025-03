Italia acuză oficial implicarea unor actori statali străini în alegerile din România. "Am realizat cât de intensă și profundă a fost intervenția externă"

Italia a recunoscut pentru prima dată public implicarea unor actori statali străini în turul întâi al alegerilor prezidențiale din România. Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Maria Durante, a declarat că procesul electoral a fost marcat de "o manipulare profundă" și de o „intervenție externă deliberată”.

„Urmărim cu atenție evenimentele din ultimele săptămâni, în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale. Am realizat cât de intensă și profundă a fost manipularea din surse externe a informației și intervenția externă deliberată în procesul democratic al alegerilor, procesul electoral din România. Riscul este foarte ridicat datorită faptului că entitățile străine exploatează fisurile din societatea internă. Nu doar în România, dar am văzut în mod particular în România ce s-a întâmplat printr-o atentă analiză a direcției, sentimentului opiniei publice și cum sunt exploatate aceste puncte slabe”, a declarat ambasadorul Alfredo Maria Durante, într-un interviu acordat TVR.

Pe fondul acestor declarații, liderul AUR, George Simion, a participat în decembrie 2024 la Roma la congresul Atreju, organizat de partidul Fratelli d’Italia, condus de premierul Italiei, Giorgia Meloni. În cadrul evenimentului, Simion a discutat cu Meloni despre „lovitura de stat dată de sistem în România, prin anularea alegerilor prezidențiale”.

Ads

Giorgia Meloni și-a exprimat sprijinul pentru democrația din România, conform unui comunicat oficial. „Ne bazăm pe Giorgia Meloni în lupta pentru alegeri libere în România: premierul Italiei cunoaște despre lovitura de stat din România și ne va ajuta la nivel european să îi oprim”, a declarat George Simion.

În cadrul vizitei sale la Roma, liderul AUR s-a întâlnit și cu mai mulți lideri europeni, printre care președintele Senatului Italiei, Ignazio La Russa, ministrul italian al Turismului, Daniela Santanchè, fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, copreședintele ECR, Nicola Procaccini, șeful delegației Partidului Lege și Justiție în Parlamentul European, Adam Bielan, și Carlo Fidanza, șeful delegației Fratelli d’Italia în Parlamentul European.

Ads