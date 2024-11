Kelemen Hunor, în dezbaterea candidaților la Președinție: "Peste un milion de oameni nu au medic de familie"

Una dintre principalele probleme ale sistemului de sănătate este că nu are în centru bolnavul, dar şi faptul că pleacă tinerii medici din ţară, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat la alegerile prezidenţiale.

"Trebuie să ai încredere în medici, iar eu am încredere în medicii români. Am văzut medici minunaţi şi există permanent medic specializat, medic pregătit dacă nu exact pe acel segment. (...) Ce probleme avem în sistemul nostru de sănătate, care trebuie să fie o prioritate în continuare: nu este în centrul sistemului bolnavul şi asta este prima problemă. În al doilea rând, sunt peste un milion de oameni care nu au medic de familie. Nu se poate continua aşa", a declarat Kelemen Hunor, la o dezbatere organizată de Digi 24.

Potrivit acestuia, trebuie reformat sistemul de pregătire a medicilor, situaţia fiind "catastrofală".

"În fiecare an aruncăm 400 de milioane de euro undeva în afara României, fiindcă din 10.000 de absolvenţi cam 10.000 într-un an la Medicină, doar 5.400 în acest an au avut acces la Rezidenţiat, ceilalţi au plecat, pleacă din ţară. Deci este o situaţie catastrofală. Trebuie reformat sistemul de pregătire a medicilor foarte, foarte repede şi bineînţeles investiţii în digitalizarea şi în infrastructura de transport pentru sistemul sanitar", a transmis liderul UDMR.

Ads

În ceea ce priveşte drogurile, Kelemen Hunor spune că este necesară o "intervenţie brutală din partea instituţiilor de forţă".

El consideră că lupta împotriva traficului de droguri este absolut necesară, pentru că acest fenomen "înseamnă pericol la adresa populaţiei şi la securitatea naţională".

"Şi aici nu se poate să nu constatăm că fără complicitatea celor de la vamă şi celor de la Poliţie nu am fi ajuns la acest nivel unde suntem în acest moment - la fiecare colţ la liceu poţi să cumperi droguri şi în fiecare club unde merg adolescenţii şi tinerii să se distreze. Deci intervenţie brutală din partea instituţiilor de forţă", a arătat Kelemen Hunor.

Ads