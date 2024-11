"Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Vladimir Putin, vrea să scoată România din NATO. Fără NATO suntem la cheremul Rusiei", a avertizat candidata USR la președinție Elena Lasconi, în discursul din seara de 25 noiembrie 2024.

"Sunt convinsă că mulți dintre voi nu știați de putinismul lui Călin Georgescu. Că este anti-NATO și UE. Că vrea o reîntoarcere la izolarea ceaușistă a României", a spus Lasconi.

Pentru cei care l-au votat în primul tur pe Călin Georgescu, Lasconi a precizat că este convinsă că și-au exprimat această opțiune "ca un vot de protest". "Haideți să transformăm acest vot de protest într-un vot pentru România", a îndemnat Lasconi, cu privire la votul care va fi exprimat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

"Apreciez că Marcel Ciolacu și-a recunoscut înfrângerea. Este un gest de normalitate", a precizat candidata USR.

"Dragi prieteni, România intră într-o nouă etapă a istoriei. Pentru prima dată de la Revoluție, partidele - sistem, PSD și PNL, nu au reprezentanți în lupta finală pentru funcția de președinte a României. Votul românilor de ieri a fost un vot de blam la adresa unui fel de a face politică. Un vot de protest și exasperare. Va veni timpul să vorbim despre responsabilitatea celor care ne-au adus aici, dar acum trebuie să ne unim pentru a apăra democrația noastră, libertatea pentru care s-a murit la Revoluție acum exact 35 de ani.

Povestea nu se încheie aici. Din păcate, cu cât de mult am vrea să savurăm această victorie, suntem cu toții conștienți că ne aflăm în fața unui pericol pe care puțini dintre noi l-au crezut posibil. Azi ne-am trezit brusc într-o confruntare istorică între trecut și viitor, între păstrarea democrației tinere a României și putinism", a avertizat Lasconi.

"Voi fi președintele tuturor cetățenilor", a declarat Elena Lasconi, cu privire la momentul în care ar fi aleasă în funcția de președinte al României.

"România, se poate! Se poate! Așa să ne ajute Dumnezeu! România!", a scandat, în finalul discursului ei, Elena Lasconi.

Elena Lasconi este președinta Uniunii Salvați România (USR), este primarul orașului Câmpulung Muscel și este candidatul USR la funcția de președinte al României, în anul 2024.

Cu doar câteva zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi a obținut, alături de susținerea USR, și susținerea partidului Forța Dreptei. Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei, a anunțat că dorește ca toți susținătorii lui s-o voteze, pentru funcția de președinte al României, pe Elena Lasconi.

Înaintea acelui anunț al lui Ludovic Orban, chiar Elena Lasconi făcuse un apel ca toate partidele de dreapta să se decidă asupra unui candidat comun la funcția de președinte al României, candidat care să aibă astfel șanse maxime să se califice în turul al doilea al acestor alegeri. Dar președintele PNL din acel moment, Nicolae Ciucă, a respins propunerea Elenei Lasconi.

După ce Lasconi s-a calificat în turul al doilea și după ce Ciucă nu s-a calificat, acesta din urmă a demisionat din funcția de președinte al PNL. De asemenea, a demisionat întreaga conducere centrală a PNL.

După numărarea tuturor voturilor exprimate în primul tur al alegerilor prezidențiale, atât cele din România cât și din diaspora, Călin Georgescu are 22,94% din voturi (2.120.404), Elena Lasconi are 19,18% (1.772.503), iar Marcel Ciolacu are 19,15% (1.769.761). George Simion s-a plasat pe locul al patrulea, cu 13,86 la sută. Ciucă a primit, în primul tur, doar 8,79 la sută din voturile exprimate în primul tur.

