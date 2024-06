Cum ar putea schimba Elena Lasconi jocul pentru prezidențiale: ”Îi va crea probleme serioase lui Geoană”

Reconfirmată la conducerea Primăriei Câmpulung Muscel, Elena Lasconi este favorită pentru preluarea președinției USR și ar putea fi și candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Șansele sale, atât în ridicarea partidului, cât și în alegerile de la finalul anului, depind însă de mai mulți factori.

La cârma USR, primărița are de îndeplinit o serie de condiții pentru a-și asigura succesul, sunt de părere experții contactați de Ziare.com. În cazul unei candidaturi, în primul rând trebuie să depășească scorul obținut de Dan Barna în 2019, care a avut sub 15%, nereușind să intre în turul doi. Un alt element care va conta este deschiderea către alianțe și către foștii colegi de partid.

Contactată de Ziare.com, Elena Lasconi a explicat că dorește o uniune a forțelor politice similare USR, punctând că pentru reconstruirea partidului are nevoie de sprijinul Biroului Național și al Secretariatului General. „Nu putem să facem o reformă profundă într-o lună, dar trebuie început și, odată începute lucrurile, nu mai ai cum să le întorci din drum. Eu asta îmi doresc să fac, dacă vorbim despre reconstrucție. Dacă vorbim doar despre o schimbare de fațadă, eu nu sunt aia”, a subliniat Elena Lasconi pentru Ziare.com.

Susținută pentru prezidențiale

Primărița și-a anunţat candidatura pentru șefia USR, menționând totodată disponibilitatea pentru a-și asuma şi o candidatură la alegerile prezidențiale din partea partidului. De altfel, surse din partid au explicat pentru Ziare.com încă din momentul anunțării demisiei lui Cătălin Drulă că primărița este favorită pentru postura de candidat la prezidențiale, fiind motivată astfel nominalizarea lui Dominic Fritz pentru conducerea formațiunii.

Ads

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat pentru Ziare.com că o astfel de candidatură „este mai degrabă o candidatură pentru îmbunătățirea imaginii partidului”, în ciuda faptului că „ideile pe care le susține nu sunt tocmai idei feministe, ci sunt idei conservatoare”. De altfel, politologul nu dă șanse unei relansări a partidului și atrage atenția că se pune problema diferenței de ideologie a Elenei Lasconi, care nu demult a fost implicată într-un scandal public după ce a declarat că a votat pentru modificarea propusă la Referendumul pentru familie, în sensul îngrădirii Constituției privind definirea familiei.

La acel moment, primărița a fost retrasă din vârful listei partidului pentru alegerile europarlamentare.

Implicațiile unei candidaturi

Prezența Elenei Lasconi în cursa pentru prezidențiale ar complica lucrurile, este de părere Cristian Pîrvulescu. „Îi va crea serioase probleme domului Geoană pentru că va prelua o parte din electoratul independent, care nu este decis și care are tendința să meargă către un anumit tip de candidat. Numai că Geoană nu are o imagine de independent, iar Lasconi nu are nici pe departe o imagine de om de partid”, a mai avertizat Pîrvulescu. În același timp, notează potențialul unei reconcilieri cu REPER, partid rupt din USR în urma plecării fostului președinte al formațiunii, Dacian Cioloș.

Ads

De altfel, Lasconi a afirmat anterior că ar deschide partidul inclusiv foștilor membri care au candidat independent la alegerile europarlamentare. În context, și analistul politic Valeriu Turcan remarcă potențialul formațiunii, criticând izolarea din ultimii ani. „Doamnei Lasconi, astăzi, îi lipsește un profil prezidențial. Nu are timpul necesar și nu are nici partidul care să o ajute”, a subliniat pentru Ziare.com Valeriu Turcan, subliniind că ”problema de fond a USR „este un anumit radicalism și o pornire de a generaliza, de genul toți ceilalți sunt corupți”, care pe fond este jignitoare”.

„În egală măsură, este de neînțeles din partea unui partid care clamează raționalitatea această strategie total irațională de a nu ține deschise niște punți de legătură cu PNL. Starea de izolare condamnă partidele la dispariție, când ești al treilea sau al patrulea partid al României. Cu cineva tot trebuie să construiești ceva. Azi pui o cărămidă la construcție, mâine două și tot așa, dar este obligatoriu să menții un dialog și o colaborare”, a mai punctat analistul.

Ads

Avantajul Elenei Lasconi pentru șefia USR

Potrivit politologului George Jiglău, Elena Lasconi are șanse foarte mari în cursa pentru șefia USR, însă, în cazul unei participări la prezidențiale, va conta și momentul alegerilor. „Poate dacă câștigă președinția partidului și vine pe un val de atenție suplimentară, ar favoriza-o mai ales ca alegerile să vină la timp. Pe de altă parte, dacă alegerile sunt un pic mai încolo, poate are timp să își construiască mai bine imaginea asta în raport cu electoratul”, a explicat politologul, subliniind scorul obținut de Dan Barna în alegerile prezidențiale din 2019, ca reper important.

George Jiglău a mai punctat necesitatea refacerii formațiunii în direcția fostului USRPLUS, care a marcat un „moment de glorie la europarlamentarele din 2019”, rațiunea fiind aceea de a nu mai sparge electoratul. „Acum, dacă este persoana potrivită, nu știu dacă poate fi altcineva, în primul rând, mai ales dintre cei care s-au înscris. Nu sunt foarte mulți în momentul ăsta care să fi rămas cu figuri foarte proeminente în USR. Trebuie să lucreze cu materialul pe care îl au. Nu au mai rămas foarte mulți candidați”, a mai punctat George Jiglău.

Ads

Retragerea lui Dominic Fritz

Candidatura Elenei Lasconi este favorizată și de retragerea din cursă a primarului din Timișoara, Dominic Fritz, care nu ar fi putut să între în cursa pentru prezidențiale din cauza lipsei cetățeniei române. Fritz a fost însă nominalizat pentru conducerea partidului chiar de către președintele demisionar al formațiunii, Cătălin Drul, dar și de alți lideri, acceptând în primă instanță propunerea.

Zece candidați din toate părțile țării s-au înscris în cursa pentru șefia USR, astfel că în partid este așteptat un adevărat spectacol al democrației. Pe lângă favorita pentru prezidențiale, Elena Valerica Lasconi, din Câmpulung, și-au depus candidatura și Cristian Gabriel Seidler, din Bucureşti, Radu Mihai Hossu, de la Brașov, Gabriel - Mugur Dumitrescu, din Ploieşti, Vasile Dinca, din Cluj, Luiza Oancea, reprezentant al Diasporei, Adrian - Ştefan Dudu și Eduard Ene, ambii din Craiova, Doru Valentin Ilie, din București, și Vasile Gabriel Filip, din Constanța.

Ads

Dacă va câștiga șefia USR și va intra în cursa pentru prezidențiale se va confrunta cu o altă contracandidată, Ana Birchall, fost ministru al Justiției din partea PSD, șeful AUR, George Simion, cel al PNȚCD, Aurelian Pavelescu, dar și cu reprezentanți ai Puterii, precum Nicolae Ciucă sau chiar premierul Marcel Ciolacu, care nu și-a arătat interesul, deși este șef de partid. Pe listă este preconizată și o candidatură independentă a secretarului general adjunct Mircea Geoană.

Potrivit statutului USR, orice membru al formațiunii își poate propune candidatura în alegerile prezidențiale, însă candidatul va fi desemnat în Congres, prin vot secret. Alegerea poate fi făcută în două tururi în cazul în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor. Lasconi a anunțat că trebuie modificat statului, astfel încât candidatul să fie ales de toți membrii, nu doar de către delegații la Congres, modificare care ar putea veni însă pe viitor din lipsă de timp.

Ads