Elena Lasconi lansează o amenințare discretă despre așa-zisa fermă de troli din România: "Mai am ceva informații. O să văd dacă mai e cazul"

Elena Lasconi, candidata USR la funcția de șef al statului, a declarat că ea mai are "ceva informații" despre așa-zisa fermă de troli care ar fi activă în România, a cărei existență a anunțat-o dar despre care nu a apărut nicio confirmare din partea instituțiilor statului român.

Elena Lasconi a avut o intervenție prin telefon la Digi 24 joi seară, 31 octombrie. Moderatorul a întrebat-o dacă, pe lângă informațiile pe care deja le-a făcut publice, mai are și alte informații despre ferma de troli și dacă trebuie să ne așteptăm să le dezvăluie și pe acestea.

"Mai am ceva informații. O să văd dacă mai e cazul. Nu are importanță acum, nu sunt puse cap la cap. Trebuie să le verific. Eu aș zice să nu vă așteptați la alte dezvăluiri”, a răspuns Elena Lasconi, potrivit Știri pe surse.

Moderatorul a insistat ca Lasconi să spună de unde are fotografiile care l-ar prezenta pe Tal Hanan, fost ofițer israelian, specialist în dezinformare, venit la București.

„Și eu am fost jurnalist și îmi păstrez sursele. Pot să răspund în fața instituțiilor. Cred că e absurd să creadă lumea că nu mai am legături cu jurnaliștii. Știi că te trolează Geoană? – am fost întrebată. Ești nebun? – l-am întrebat. Cum să mă troleze? Nu mă așteptam! După câteva zile am primit capturi de ecran cu nume de conturi de la postările mele și ale dlui Geoană. Am vorbit cu echipa mea și am început să săpăm. Echipa mea a vorbit cu mulți oameni”, a explicat Elena Lasconi.

Cu câteva zile mai înainte, Elena Lasconi făcuse publice mai multe fotografii în care susținea că apare Tal Hanan în fața sediului Institutului Aspen din București, acesta fiind un institut pe care l-a fondat Mircea Geoană.

