Lasconi iese în presa străină pentru a cere demiterea șefilor serviciilor de informații. Atac la CCR: „O decizie ilegală, imorală, care strivește însăși esența democrației noastre”

Șefii serviciilor de informații ar trebui să fie printre cei demiși, după scandalul care a învăluit primul tur al alegerilor prezidențiale și anularea scrutinului, a declarat lidera USR, Elena Lasconi, pentru un ziar britanic. Politiciana a devenit un „aliat nesperat” al candidatului ultranaționalist Călin Georgescu în criticile sale față de decizia Curții Constituționale, notează publicația.

Lasconi a învinuit mai multe instituții ale statului pentru haosul electoral, arată un articol publicat de The Telegraph duminică, 29 decembrie.

„Agențiile de informații, poliția, procurorii și chiar fiscul – cu toții, nu au intervenit atunci când a trebuit. Unii oameni ar trebui să plătească pentru că au lăsat acest lucru să se întâmple sub supravegherea lor. Nu am văzut încă nicio persoană responsabilă din cadrul sistemului de informații să fie concediată sau să renunțe la funcție”, a spus ea pentru The Telegraph.

Șefa USR a făcut referire la raportul desecretizat care conține documente prezentate Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care serviciile de informații nu oferă dovezi concrete a implicării Rusiei în alegerile naționale. Lasconi a spus că dovezile sunt „ambigue”.

„Oamenii cer răspunsuri, iar, după mai mult de o săptămână, aceste detalii nu sunt convingătoare”, a mai spus aceasta pentru sursa citată. Lasconi a continuat spunând că decizia CCR de a anula alegerile a fost „ilegală, imorală și strivește însăși esența democrației noastre”.

În opinia sa, decizia Curții a adâncit hăul dintre diferitele poluri de votanți. După criticile sale la adresa forului constituțional, Telegraph notează că Georgescu „și-a găsit un aliat nesperat” în Lasconi.

„Acum avem o societate foarte polarizată, ceva ce nu am experimentat niciodată, nici măcar în turbulenții ani 90”. Lasconi a comparat situația din România cu cea din Moldova și Georgia, având în vedere că acestea din urmă s-au confruntat cu interferența electorală a Rusiei în acest an.

Promovarea intensă pe care și-a făcut-o Georgescu pe rețelele de socializare ar fi trebuit să fie observată cu mult timp înainte de instituțiile abilitate, spune politiciana.

„Schema folosită de Georgescu pentru a se promova pe TikTok amintește de obiceiurile rusești. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să aibă răspunsuri cu mult înainte să intervină Curtea Constituțională și să anuleze alegerile”, a spus Lasconi pentru Telegraph, subliniind poziția României în „zona tampon” pe planșeul geopolitic.

„Noi, moldovenii și georgienii trăim în acest tampon pe care Rusia se simte obligată să-l controleze din când în când. Prin urmare, trebuie să facem constant lucruri pentru a evita să fim absorbiți de vârtejul influenței ruse”, a spus ea. „Dacă cineva crede că rușii renunță, gândiți-vă din nou”.

