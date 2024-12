Lasconi consideră că scandalul alegerilor prezidențiale este o "manipulare de tip rusesc", specifică războiului hibrid

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a afirmat că a atras atenţia cu ceva timp în urmă că ne aflăm într-un război hibrid.

”Rusia se joacă cu minţile oamenilor. E o manipulare de tip rusesc”, a susţinut Lasconi.

Elena Lasconi a fost întrebată, joi, la TVR, cum va acţiona în cazul în care devine preşedintele României şi primeşte din partea Republicii Moldova şi a Ucrainei o cerere de sprijin direct în urma unui atac hibrid.

”Moldova este un stat suveran. Nu este în NATO. Nici Ucraina nu este în NATO, pentru că, dacă ar fi fost în NATO, probabil că nu ar fi fost război în Ucraina şi nu ar fi murit oameni. Noi avem un război hibrid. Am atras atenţia, fără să fiu preşedintele statului şi fără să am instrumentele necesare, am atras atenţia cu ceva timp în urmă că suntem într-un război hibrid. Rusia se joacă cu minţile oamenilor. E o manipulare de tip rusesc”, a afirmat Elena Lasconi.

Ea a precizat că în Republica Moldova a fost un război hibrid în timpul alegerilor prezidenţiale.

”Aş discuta, dar cel mai important este să discutăm şi cu partenerii din NATO. Serviciile secrete din România se ocupă de tot ceea ce înseamnă siguranţa cibernetică la nivel naţional. Cred că aş putea să îi sprijin cu sfaturi. Sunt situaţii ipotetice. În Moldova a fost un război hibrid pentru că deja au fost alegerile şi Maia Sandu a atras atenţia că există inclusiv cumpărare de voturi şi manipulare rusească pe reţelele sociale, dar nimeni nu şi-ar fi putut imagina că va lua aşa o amploare într-o ţară membră UE şi NATO, aici, în România”, a mai declarat Elena Lasconi.

Aproape simultan cu aceste declarații ale Elenei Lasconi, Ambasada Rusiei în România difuza o declarație a Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei. Zaharova susținea că autoritățile și presa din România ar "umfla amenințarea rusă" și ar "manipula" alegerea președintelui României.

Ads