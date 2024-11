Preşedinta USR, Elena Lasconi, care este și candidat la alegerile pentru funcția de șef al statului, a afirmat că a votat, în ziua de 24 noiembrie 2024, cu încrederea că nimeni nu o să-şi facă bagajul pentru a pleca în altă ţară în care funcţionează instituţiile statului şi a adăugat că a votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi.

”Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-şi facă bagajul să plece în altă ţară, într-o ţară în care să funcţioneze instituţiile statului, într-o ţară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 şi că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”, a declarat Elena Lasconi, duminică, la ieşirea din secţia de votare.

Întrebată dacă are emoţii, Lasconi a răspuns: ”Da, încă nu tremur foarte tare. Dar de ieri a fost aşa o presiune pe mine. Toată lumea îmi scria câte emoţii are, dar nu se gândeau deloc la emoţiile mele. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara asta şi continui să lupt pentru ea”.

Lasconi a menţionat că a adus membrilor secţiei de votare ”cafea, ceai şi prăjituri fără blat”.

