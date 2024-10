Lider al Opoziției ruse, despre Mircea Geoană: „Are legături directe cu Kremlinul. Românii ar trebui să țină cont de acest lucru”

O investigație jurnalistică internațională a atras atenția unui fost oligarh rus, Mihail Hodorkovski, aflat în exil în contextul opoziției sale față de Vladimir Putin. Opozantul Kremlinului a transmis un avertisment pentru români, în contextul alegerilor prezidențiale din iarnă, cu privire la candidatul independent Mircea Geoană, al cărui fost șef de campanie ar fi deschis o firmă alături de un afacerist rus. Fostul secretar general al NATO, a acuzat anterior că se încearcă compromiterea sa.

„Mircea Geoană, numărul doi din NATO, candidează la președinția României și îl critică pe Putin. Cu toate astea, partenerul de afaceri al unui consilier de-ai lui Geoană are legături directe cu Kremlinul”, a transmis Mihail Hodorkovski pe X (fosta platformă Twitter), citând o investigație internațională care arată că ar exista legături între un fost șef de campanie a lui Mircea Geoană și un afacerist rus.

Mircea Geoana, NATO's No. 2, is running for Romanian president and criticizes Putin

Yet his aide's Russian business partner has direct ties to Kremlin

