Liderii PNL Iași s-au prezentat la urne: ”Am votat pentru a ne feri de extremism, de sărăcie şi de dezbinare” VIDEO

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că a votat pentru a ne feri de extremism, sărăcie şi dezbinare, în timp ce şeful Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a spus că a votat acel preşedinte care va ajuta Iaşiul să se dezvolte.

Alexandru Muraru şi Costel Alexe au votat la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” din municipiul Iaşi, ei fiind însoţiţi şi de alţi membri liberali.

”Am votat pentru o Românie europeană, sigură şi prosperă. Am votat pentru un om cu credinţă în Dumnezeu, un om onest şi bine pregătit, un om care să dea siguranţă acestei ţări în vremuri tulburi. Am votat pentru a ne feri de extremism, de sărăcie şi de dezbinare. Am votat pentru ca viitorul preşedinte să aibă grijă de Iaşi, de Moldova şi de proiectele regiunii”, a declarat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

La rândul său, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că a votat pentru singurul candidat care poate să asigure stabilitatea şi siguranţa ţării în următorii ani.

”Am votat pentru ca România să sprijine în continuare dezvoltarea tuturor regiunilor istorice şi l-am votat pe acel preşedinte care sunt convins că va ajuta Iaşiul să se dezvolte. Patriotismul se demonstrează prin fapte şi nu prin vorbe. Am votat acel candidat care şi-a pus toată viaţa în slujba ţării sale”, a declarat Costel Alexe.

Ads